VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

Laskesuusatamise asemel praegu rattaspordile keskenduv Emilien Jacquelin tõestas, et ei ole sadulas istumisega lasketiirus rooste läinud.

Jacquelin jagas lasketiirus õpetussõnu profiratturist sõbrale Paul Magnier'le ning ei suutnud vastu panna kiusatusele ise relv kätte võtta ja mõned lasud teha. Jacquelin lasi talle omasel viisil viis kiiret lasku ja tabas kõik viis märki. "Raisku ei läinud midagi," ütles laskesuusatäht seejärel.

31-aastane Jacquelin on öelnud, et ei kavatse laskesuusakarjääri lõpetada, vaid kasutab võimalust olümpiajärgsel hooajal midagi muud proovida ning sihib 2030. aasta taliolümpiamängudele pääsemist. Praegu kuulub ta jalgratta profimeeskonna Decathelon CMA CGM järelkasvumeeskonda.

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