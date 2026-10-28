X!

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

Laskesuusatamine
Emilien Jacquelin.
Emilien Jacquelin. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise asemel praegu rattaspordile keskenduv Emilien Jacquelin tõestas, et ei ole sadulas istumisega lasketiirus rooste läinud.

Jacquelin jagas lasketiirus õpetussõnu profiratturist sõbrale Paul Magnier'le ning ei suutnud vastu panna kiusatusele ise relv kätte võtta ja mõned lasud teha. Jacquelin lasi talle omasel viisil viis kiiret lasku ja tabas kõik viis märki. "Raisku ei läinud midagi," ütles laskesuusatäht seejärel.

31-aastane Jacquelin on öelnud, et ei kavatse laskesuusakarjääri lõpetada, vaid kasutab võimalust olümpiajärgsel hooajal midagi muud proovida ning sihib 2030. aasta taliolümpiamängudele pääsemist. Praegu kuulub ta jalgratta profimeeskonna Decathelon CMA CGM järelkasvumeeskonda.

NB! Kui videot kohe ei ilmu, siis värskenda veebilehte:

Toimetaja: Henrik Laever

laskesuusauudised

16:46

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

23.10

Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

19.10

Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset

18.10

Eesti laskesuusatajad jäid Münchenis finaali ukse taha ka pühapäeval

17.10

Eestlased Müncheni suvebiatloni võistlusel finaali ei saanud

09.10

Otepää MM-i võtmeküsimuseks saab lumi

09.10

Norra laskesuusataja Bakkeni auks avati Itaalias mälestuspink

08.10

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

08.10

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

01.10

Laskesuusatajad kutsuvad lõunaeestlasi spordisõpradele majutust pakkuma

29.09

IBU võttis laskesuusatajate soovitust kuulda

25.09

Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

22.09

Jacquelin jätab laskesuusahooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat

19.09

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse

08.09

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

sport.err.ee uudised

19:12

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

18:41

VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata? Uuendatud

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

17:55

Võrkpalli Balti liiga pakub Tallinna ja Tartu klubide vastasseisu

17:18

Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

16:46

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

16:13

Magnus Kirt hakkab juhendama Soome odaviskajat

15:44

Hellebuyck aitas debüütmängus Devilsi võidule

15:18

14-aastane Anikina teenis karjääri esimese võidu profiturniiri põhitabelis

14:50

Eesti U-15 koondis sai MM-festivalil Uruguaylt kindla kaotuse

14:10

Zverev päästis noore hispaanlase vastu neli matšpalli, Alcaraz pääses kergemalt

13:17

Videokohtunikud saavad esmakordselt Eesti-siseses mängus kasutada suluseisujoonte abi

12:48

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

12:20

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

11:55

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo