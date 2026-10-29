Kaare ja Lill saavutasid Šveitsi MK-etapil viienda koha

Eestlased läbisid alagrupiturniiri nelja võidu ja ühe kaotusega ning jõudsid veerandfinaali, kus tuli tunnistada Šotimaa esinduse paremust. Kaare ja Lill hoiavad tänase seisuga MK-sarja edetabelis 27. kohta.

Veerandfinaalis kohtusid eestlased Šotimaa kurlingupaariga Dodds/Carson, kes hoiab MK-sarja edetabelis 15. kohta. Kohtumine kulges tasavägiselt, kuid otsustavaks sai neljas mänguvoor, kus šotlastel õnnestus teenida neli punkti. Eestlastel ei õnnestunud tekkinud kaotusseisu enam tasa teha ning kohtumine lõppes Šotimaa võiduga 8:4.

Kaare jäi kahe järjestikuse kõrgetasemelise MK-etapi tulemustega üldjoontes rahule, kuid tunnistas, et veerandfinaali kaotus jättis kripeldama. "Mängisime nädala jooksul kaks selle hooaja tugevaimat segapaaride MK-etappi ning kokkuvõttes võime tulemustega rahule jääda," kommenteeris ta.

"Saime 13 väga kõrgetasemelist mängu, mis andsid meile väärtuslikku tagasisidet ja näitasid selgelt, millele järgmistel treeningutel keskenduda. Veerandfinaalist jääb siiski kripeldama üks ebaõnnestunud voor, kus andsime vastastele neli punkti. Tundsime, et meie mäng oli piisavalt heal tasemel, et šotlasi võita, kuid seekord sai üks voor otsustavaks."

Harri Lille sõnul oli Gstaadi MK-etapp Eesti paarile oluline võimalus võrrelda oma taset maailma parimate segapaaridega. Turniiril osalesid teiste seas MK-sarja edetabelit juhtiv Rootsi esindusvõistkond ja neljandal kohal paiknev Norra esindus.

"Turniir oli meie jaoks väga hea proovikivi, sest kohal olid mitmed maailmameistrivõistluste favoriidid, sealhulgas Rootsi, Norra ja Jaapani esindusvõistkonnad ning paljud teised maailma tipud. Hea oli näha, et suudame ka kõige tugevamate vastastega mängida punkt punktis ning püsida võidukonkurentsis. Sellised kohtumised annavad meile kindlust, et liigume õiges suunas," sõnas Lill.

Gstaadi MK-etapi võitjaks tuli Jaapani kurlingupaar Tori Koana ja Go Aoki, kes hoiab MK-sarja edetabelis kolmandat kohta.

Kaare ja Lille järgmine MK-etapp toimub juba 5.–8. novembril Poolas Lodzis, kus Eesti segapaar jätkab ettevalmistust eelseisvateks maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängudeks.

Eesti esindaja maailmameistrivõistlustel selgub 14.–15. novembril toimuvatel kvalifikatsioonimängudel, kus omavahel lähevad vastamisi Karoliine Kaare ja Harri Lill ning Margit Peebo ja Aleksander Andre. Eesti esinduspaari selgitamiseks mängitakse kahe võiduni ehk parim kolmest süsteemis.