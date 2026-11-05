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IIHF pole kohtuotsusega rahul, aga üritab leida parimat lahendust

Jäähoki
Jäähoki MM-i võidukarikas
Jäähoki MM-i võidukarikas Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Sports Press Photo
Jäähoki

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) teatas kolmapäeval, et ei nõustu endiselt rahvusvahelise spordikohtu (CAS) otsusega lubada Venemaa võistkonnad taas võistlustele ning hoiatas teemaga kaasnevate "oluliste praktiliste ja sportlike väljakutsete eest".

Rahvusvahelise alaliidu avaldus järgnes Norra, Taani, Rootsi ja Tšehhi teadetele, et nende koondised keelduvad järgmisel aastal Saksamaal toimuvatel meeste maailmameistrivõistlustel Venemaa vastu mängimast. CAS otsustas eelmisel nädalal tühistada IIHF-i otsuse eemaldada Venemaa rahvusvahelistelt võistlustelt, mis tehti pärast riigi sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

"Nagu CAS-ile selgitatud, toob Venemaa võistkondade viivitamatu tagasitoomine kaasa olulisi praktilisi ja sportlikke väljakutseid, sealhulgas seoses viisa- ja sisenemisnõuete, turvameetmete, logistiliste piirangute ning võistlusformaatidele avalduvate mõjudega," teatas IIHF.

CAS-i otsus on tekitanud laialdast vastuseisu. Läti ja Soome on samuti teatanud, et nende meeskonnad ei mängi Venemaa vastu ning Soome linn Turu ähvardas sel juhul loobuda 2028. aasta juunioride maailmameistrivõistluste korraldamisest.

Kanada peaminister Mark Carney teatas, et Venemaa ja Valgevene ei saa osaleda eelseisvatel juunioride maailmameistrivõistlustel Albertas. Moskva kritiseeris seda sammu – Venemaa suursaadik Kanadas Oleg Stepanov ütles uudisteagentuurile TASS, et Kanada "toob poliitika isegi juunioride hokisse".

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnul eirab Carney rahvusvahelise spordi reegleid ja võtab kanadalastelt võimaluse jätkata aastakümneid kestnud traditsiooni, kus need kaks riiki omavahel vastamisi lähevad.

"Oma politiseeritud otsusega kahjustab Kanada valitsus otseselt mitte ainult oma riigis toimuvaid maailmameistrivõistlusi, vaid ka hokit kogu maailmas," kirjutas Zahharova ministeeriumi veebilehel. "Peaministri seisukoht tundub seda silmakirjalikum, et praegu mängib NHL-is – liigas, mis on iga kanadalase jaoks ikooniline – üle 50 Venemaa hokimängija."

IIHF teatas, et jätkab arutelusid riiklike alaliitude, võõrustajate ja korraldajatega, et leida parim edasine lahendus.

Toimetaja: Siim Boikov

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