Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

Lühikavas kolmanda koha saanud Petrõkina pidanuks kirjade järgi alustama vabakava neljakordse salchowi'ga, mida ta on Kanadas treeningutel juba ka üsna hästi hüpanud, aga otsustas sel korral siiski puhta kolmekordse kasuks. Ka ülejäänud hüpped tulid väga hästi välja ning sammude seeria ja piruetid hinnati neljanda tasemega. Petrõkina teenis kohtunikelt 143,83 punkti, mis jääb tema tänavustel Euroopa meistrivõistlustel püstitatud isiklikule rekordile napilt alla – EM-kulda võites teenis ta 145,53 punkti.

Kahe kava kokkuvõttes tegi Petrõkina aga korraliku rekordiparanduse – kui EM-il kogus ta 216,14 punkti, siis nüüd Kanada GP-etapil 221,07 punkti. Sellega tegi ta ilusa sünnipäevakingi enda treenerile Svetlana Varnavskajale, kes tähistab enda 52. sünnipäeva. Ühtlasi on see Petrõkina karjääri teine GP-medal, eelmisel hooajal sai ta USA etapil kolmanda koha.

Karjääri esimese GP-etapivõidu võttis esimest korda täiskasvanute GP-etapil võistlev neljakordne juunioride maailmameister, äsja 18. sünnipäeva tähistanud jaapanlanna Mao Shimada, kes teenis vabakava eest 153,33 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 235,44 punkti.

Kolmanda koha sai hooaja esimese võistluse teinud ameeriklanna Isabeau Levito, kes teenis vabakava eest 133,72 punkti ja sai kahe kava kokkuvõttes 212,22 punkti.