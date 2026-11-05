Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

Reedel algab Tallink Tennisekeskuses Eesti tennise traditsiooniline aastalõputurniir Kapitel Masters. Nii naiste kui ka meeste üksikmängus on võistlustules mullused võitjad Elena Malõgina ja Edwin Averjanov, kellele pakuvad konkurentsi mitmed Eesti tennise tulevikulootused.

Täiskasvanute turniir algab reedel poolfinaalidega, mis peetakse alates kella 10-st Tallink Tennisekeskuse neljandal väljakul. Kõik kohtumised toimuvad ühel väljakul, mille äärde on pealtvaatajatele paigaldatud tribüün.

Avakohtumises lähevad vastamisi naiste üksikmängu tiitlikaitsja, Eesti esireket Elena Malõgina ning Marie Johanna Lapimaa. Malõgina on tänavu võitnud Birminghamis World Tennis W35 turniiri, jõudnud Porto WTA 125 turniiril veerandfinaali ning tõusnud karjääri kõrgeimale, 263. edetabelikohale. Lisaks krooniti ta tänavu Eesti meistriks. Lapimaa on sel hooajal jõudnud WT juunioride J60 turniiridel finaali nii Tallinnas kui ka Tamperes.

Seejärel kohtuvad meeste seas esimesena asetatud Sten Hiiesalu ja Nikita Smirnov. Hiiesalu on kolmekordne Eesti karikavõitja ning 2025. aasta Eesti meistrivõistluste üksikmängu finalist. 17-aastane Smirnov on tänavu võitnud kaks WT juunioride J30 turniiri ning jõudnud J60 turniiril finaali.

Orienteeruvalt kell 13 lähevad väljakule teisena asetatud Elizaveta Anikina ja Kiira Paškov. Vaid 14-aastane Anikina on tänavu kroonitud U-14 vanuseklassi Euroopa meistriks ning jõudnud maineka Les Petits As turniiri finaali. Lisaks on ta võitnud kaks WT juunioride J100 turniiri ning tõusnud maailma juunioride edetabelis 117. kohale. 16-aastane Paškov on pärast vigastuspausi teinud eduka tagasituleku, võites tänavu neli WT J60 üksikmänguturniiri ning teenides Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel pronksmedali.

Elizaveta Anikina. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kell 15 kohtuvad meeste üksikmängu tiitlikaitsja Edwin Averjanov ja Ken Ink. Averjanovi tänavuse hooaja suurim saavutus on U-18 Euroopa meistrivõistluste pronksmedal. Lisaks on ta võitnud Aizkraukle J100 turniiri. Ink on tänavu triumfeerinud kolmel WT juunioride J100 turniiril ning jõudnud U-18 Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali. Koos Averjanoviga on ta võitnud nii Eesti täiskasvanute paarismängu meistritiitli kui ka Rutesheimi J200 turniiri paarismängu.

Poolfinaalide põnevust lisavad ka mängijate varasemad omavahelised kohtumised. Malõgina juhib Lapimaa vastu 3:0, viimati kohtuti mullusel Kapitel Mastersil. Anikina ja Paškovi viimane omavaheline kohtumine toimus 2025. aasta Eesti GP etapil, kus kolmes setis jäi peale Anikina.

Meeste konkurentsis on enim vastamisi olnud Averjanov ja Ink, kelle omavaheliste üksikmängude seis on 11:3 Averjanovi kasuks. Möödunud aastal jagunesid aga võidud võrdselt 2:2, mistõttu võib ka tänavu oodata tasavägist heitlust. Täiskasvanute Kapitel Mastersi finaalid peetakse laupäeval, 7. novembril alates kella 11-st.

Reedel algab Tallink Tennisekeskuses ka noorte Kapitel Masters, kus osaleb igas vanuseklassis U12–U18 kaheksa mängijat. Reedel peetakse noorteturniiril kokku 32 veerandfinaali ning võitjad selguvad pühapäeval, 8. novembril toimuvates finaalides.

Kõikide mängude ajakava, turniiritabelid ja tulemused on leitavad Eesti Tennise Liidu kodulehelt.