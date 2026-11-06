Selgus noormeeste U-19 jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

Eestit ootab Türgis toimuval valikturniiril ees kolm kohtumist. 11. novembril kell 12 minnakse vastamisi Liechtensteiniga, 14. novembril kell 15 Türgiga ning 17. novembril kell 12 Slovakkiaga. Koondise peatreener Siim Valtna nimetas meeskonna koosseisu 20 mängijat, vahendab jalgpall.ee.

Sama vanuseklassi koondis käis viimati ühiselt platsil oktoobris, kui võõrsil peeti kaks maavõistlust Armeeniaga: esimene lõppes 1:1 viigiga ning teine Eesti 3:1 võiduga. Juunis tuli Eesti U-19 koondis ka Balti turniiri võitjaks.

U-19 koondise koosseis:

Väravavahid

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Markkus Ristimets (19.09.2008) – Pärnu JK Vaprus

Kaitsjad

Mark Villem Marmei (03.03.2008) – FC Nõmme United

Markus Kesa (04.06.2008) – Harju JK Laagri

Patrick Pihlak (19.08.2008) – Tallinna FC Flora

Tristan Zahovaiko (18.09.2008) – Tallinna FCI Levadia

Johannes Lillemets (20.11.2008) – Nõmme Kalju FC

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Uku Nõmm (05.06.2009) – Pärnu JK Vaprus

Arnas Besigirskis (16.01.2008) – JK Narva Trans

Romet Leppik (11.05.2008) – FC Nõmme United

Poolkaitsjad

Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora

Trevor Hint (14.05.2008) – VFL Wolfsburg (GER)

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – Helsingi HJK (FIN)

Marten Kukkonen (18.07.2008) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Rafael Siim Schwarz (11.02.2008) – FC Eintracht Norderstedt (GER)

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Andero Kaares (29.06.2009) – Villarreal CF (ESP)

Karl Mägi (23.07.2008) – Viimsi JK

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora