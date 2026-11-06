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Selgus noormeeste U-19 jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

Jalgpall
Andero Kaares suvisel U-17 EM-finaalturniiril
Andero Kaares suvisel U-17 EM-finaalturniiril Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis koguneb esmaspäeval, 9. novembril EM-valikturniiri mängudeks.

Eestit ootab Türgis toimuval valikturniiril ees kolm kohtumist. 11. novembril kell 12 minnakse vastamisi Liechtensteiniga, 14. novembril kell 15 Türgiga ning 17. novembril kell 12 Slovakkiaga. Koondise peatreener Siim Valtna nimetas meeskonna koosseisu 20 mängijat, vahendab jalgpall.ee.

Sama vanuseklassi koondis käis viimati ühiselt platsil oktoobris, kui võõrsil peeti kaks maavõistlust Armeeniaga: esimene lõppes 1:1 viigiga ning teine Eesti 3:1 võiduga. Juunis tuli Eesti U-19 koondis ka Balti turniiri võitjaks.

U-19 koondise koosseis:

Väravavahid
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri
Markkus Ristimets (19.09.2008) – Pärnu JK Vaprus

Kaitsjad
Mark Villem Marmei (03.03.2008) – FC Nõmme United
Markus Kesa (04.06.2008) – Harju JK Laagri
Patrick Pihlak (19.08.2008) – Tallinna FC Flora
Tristan Zahovaiko (18.09.2008) – Tallinna FCI Levadia
Johannes Lillemets (20.11.2008) – Nõmme Kalju FC
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Nõmm (05.06.2009) – Pärnu JK Vaprus
Arnas Besigirskis (16.01.2008) – JK Narva Trans
Romet Leppik (11.05.2008) – FC Nõmme United

Poolkaitsjad
Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora
Trevor Hint (14.05.2008) – VFL Wolfsburg (GER)
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – Helsingi HJK (FIN)
Marten Kukkonen (18.07.2008) – Tallinna FC Flora

Ründajad
Rafael Siim Schwarz (11.02.2008) – FC Eintracht Norderstedt (GER)
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Andero Kaares (29.06.2009) – Villarreal CF (ESP)
Karl Mägi (23.07.2008) – Viimsi JK
Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora

Toimetaja: Maarja Värv

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