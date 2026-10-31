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Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

Iluuisutamine
Mihhail Selevko Kanada GP-etapi lühikavas
Mihhail Selevko Kanada GP-etapi lühikavas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Iluuisutamine

Kanadas alanud hooaja teisel GP-etapil sai Mihhail Selevko meeste üksiksõidu lühikavas viienda koha.

Selevko alustas ilusa neljakordse ja kolmekordse toeloop'i kaskaadiga, aga kaotas seejärel üle kümne punkti, kui tegi plaanitud neljakordse salchow'i asemel vaid ühekordse, mille eest sai null punkti. Viimase hüppena oli kavas kolmene axel, mille maandumine polnud puhas ja ka sellega kaotas Selevko pisut punkte. Kokkuvõttes teenis Selevko kohtunikelt 79,58 punkti, tema poolteist kuud tagasi Lombardia Trophyl püstitatud isiklik rekord on 91,09 punkti.

Lühikavas oli parim kahekordne juunioride maailmameister, jaapanlane Rio Nakata, kes teenis 92,64 punkti, seejuures kukkus ta piruetil. Teine oli 90,26 punktiga prantslane Kevin Aymoz 90,26 punktiga ja kolmas jaapanlane Kazuki Tomono 85,31 punktiga. Selevkot edestas ka ukrainlane Kõrõlo Marsak, kes teenis 83,67 punkti.

Meeste vabakava uisutatakse ööl vastu pühapäeva.

Laupäeva õhtul alustab Kanada GP-l võistlemist Niina Petrõkina. Naiste üksiksõidu lühikava algab Eesti aja järgi kell 21.30, Petrõkina tuleb jääle eelviimasena.

Toimetaja: Maarja Värv

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