Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

Koondise kapteni Robert Rooba hinnangul oli suureskoorilise võidu aluseks vastase madala kaitsebloki kiire maha murdmine. Rooba viskas Eesti avavärava juba avakolmandiku 5. minuti alguses.

"Meil on varem Hispaania puhul olnud probleeme sellega, et nad kaitsevad oma väravat väga lähedalt. Jalgpalliterminit kasutades, nad pargivad bussi väravale ette ja me ei suuda seda lahti muukida. Siis tekib sellest teatud pinge ja mäng ei suju, aga täna suutsime värava kohe lahti muukida. Seejärel saime mängu täielikult enda kätte ja mängisime väga targalt," rääkis Rooba ERR-ile.

Rooba viskas Eesti kaheksast väravast kolm. "Loomulikult soojendas kübaratrikk südant. Minu jaoks pakub koondise eest mängimine ja koondises värava viskamine alati suurepärase tunde, eriti kodupubliku ees. Tegin õnnestunud mängu, aga pean andma au ka meeskonnakaaslastele, kes jagasid väga häid sööte. Eriti mu ründekolmiku kaaslased Maksim Burkov ja David Timofejev," kiitis Rooba.

Erik Potšinok sai ühe värava kõrval kirja kolm väravasöötu. "Proovisime anda endast maksimumi. Me ei ole ammu kodus mänginud. Kuulsime, kuidas fännid hoidsid meile pöialt ja nii oli väga tore mängida. See oli meile suureks plussiks. Kaheksa väravat on päris palju, oli hea mäng!"

Reede õhtul läheb Eesti Tondiraba jäähallis vastamisi Rumeeniaga, kes sai 4:2 jagu Leedust. "Ma arvan, et tuleb palju keerulisem mäng, aga oleme selleks valmis. Proovime samamoodi anda maksimumi ja leida veel plusse, et võita see mäng," sõnas Potšinok.