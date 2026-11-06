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Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

Korvpall
Stefan Vaaks
Stefan Vaaks Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tagamängija Stefan Vaaks aitas koduülikooli Illinois' USA üliõpilasliigas (NCAA) teise võiduni, kui kodusaalis alistati 112:70 Pennsylvania.

Kolmanda asetusega Illinois võitis avapoolaja 53:30, seejuures mäng algas tasavägiselt, aga poolaja viimase pisut enam kui kümne minutiga oli Illinois vastastest 30:8 üle.

Vaaks mängis 19 minutit ja tõi selle ajaga 19 punkti, võttis kuus lauapalli, andis kaks tulemuslikku söötu ning tegi viis pallikaotust. Võitjate parim oli Andrej Stojakovic 25 punktiga, Quentin Coleman lisas 19 ja Zavier Zens 28 punkti. Pennsylvania ridades tõi Michael Zanoni 16 ja Lucas Lueth 14 punkti.

Kaspar Sepa koduülikool Cornell jäi võõrsil 64:71 alla Lehigh ülikoolile. Sepp tõi 20 minutiga kaks punkti, võttis viis lauapalli, andis kaks korvisöötu ja sai kirja neli pallikaotust. Cornelli resultatiivseimad olid Quinn Gibson ja Jacob Becceles, kes tõid mõlemad 13 punkti. Võitjate parim oli Edouard Benoit 18 punktiga.

Naiste NCAA-s oli Sille-Liis Mölder Texas A&M-Corpus Christi Islandersi üks parimaid, kui 76:36 alistati San Antonio ülikooli Our Lady Of the Lake Saintsi naiskond.

20 minutit mänginud Mölder tõi 11 punkti ja võttis neli lauapalli ning tegi neli vaheltlõiget. Rayna Williams tõi samuti 11 punkti, Naiya Carney lisas kümme punkti.

Keandra Kooritsa koduülikool Pepperdine pidi vastu võtma napi kaotuse, kui 54:58 jäädi alla Santa Barbara tiimile.

Koorits tõi seitsme mänguminutiga kolm punkti. Pepperdine'i parim oli Elli Guiney 19 punkti ja seitsme lauapalliga.

Toimetaja: Maarja Värv

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