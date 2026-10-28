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Kurlingunaiskond kaotas lisavoorus Leedule, aga võitis kindlalt Türgit

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Andres Mets/Curling Tallinn
Kurling

Eesti kurlingunaiskond sai Tšehhis Ostravas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kolmapäeval kirja ühe võidu ja ühe kaotuse.

Avakohtumises Rootsile 4:8 alla jäänud Eesti naiskond pidi teise kaotuse vastu võtma Leedult. Tasavägises heitluses selgus võitja alles lisavoorus, kus Leedu pani oma paremuse maksma ning teenis kokkuvõttes 8:7 võidu. Õhtuses kohtumises saavutas Eesti 8:2 võidu Türgi üle. Kaalukausiks osutusid neljas ja kuues voor, kust Eesti korjas kolm punkti.

"Hommikune kaotus oli meie jaoks väga pettumust valmistav, sest me ei suutnud oma tegelikku taset näidata. Pidime kiiresti mõtted selgeks saama ja järgmiseks kohtumiseks uuesti valmis olema. Ka õhtuse mängu algus oli veidi konarlik, kuid suutsime mängus püsida ning teises pooles juba märksa paremat kurlingut näidata," kommenteeris naiskonna kapten Marie Kaldvee.

Kaldvee sõnul on naiskonna koostöö sujunud hästi, kuid jääoludega kohanemine on osutunud oodatust keerulisemaks. "Tiimitöö toimib meil väga hästi, kuid jääga harjumine on võtnud veidi rohkem aega, kui lootsime. Tänasest võtame kaasa positiivse emotsiooni ja keskendume sellele, et järgmistes mängudes oleks meie visete täpsus veel parem," lisas Kaldvee.

Eesti jagab hetkel kuueliikmelises alagrupis neljandat kohta. Neljapäeval kell 19.30 on Eesti vastaseks Šotimaa, kes alustas turniiri kahe võiduga. Reedel kohtutakse viimases alagrupimängus Taaniga.

Eesti naiskonna kapten on Marie Kaldvee, lisaks kuuluvad võistkonda veel tema õde Liisa Turmann, Kaidi Elmik, Hettel Weddro ja Elisabeth Tammer.

Toimetaja: Henrik Laever

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