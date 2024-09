Suusaliit unustas Henry Sildaru MK-etapile registreerida: natukene tobe olukord

18-aastane Sildaru alustas septembri alguses MK-hooaega Uus-Meremaal Cardronas, kus saavutas meeste rennisõidus 12. koha. Sildaru sõnul läks võistlus üle ootuste hästi.

"Meeste võistlusklassis on tase üpris tihe. Kõigil on võimalus finaalikoha eest heidelda. Etapi eel lootsin 30 parema sekka jõuda, et saaks olümpiapileti jaoks esimesed punktid kirja, aga kuidagi õnnestus nii, et sain 12. koha. Ma ei oodanud sellist tulemust. Oleksin 20 parema sekka jõudmisega rahule jäänud."

​Sildaru soovis järgmiseks startida oktoobri keskel Šveitsis Churis toimuval Big Airi MK-etapil, kuid Eesti suusaliit unustas teda inimliku eksimuse tõttu sinna registreerida.

"​Meil olid isaga plaanid tehtud, et kuhu võiks järgmisena võistlema minna. Algselt oli plaanis Šveitsi MK-etapil osaleda, aga sinna jääb mul kahjuks minemata. Suve alguses kirjutasin suusaliidule, et nad võiksid mind kõikidele MK-etappidele kirja panna. Nüüd alles hiljuti sain suusaliidult vastuse, et neil ununes mind Šveitsi MK-etapile kirja panna. Hetkel olen seal ootenimekirjas. Ma ei tea, kas saan peale või mitte. See on natukene tobe olukord, kuid mul pole väga midagi teha."

Sildaru tõdes, et suusaliidu apsakas jäi teda kripeldama. "Sportlasena tahad igale võistluse minna, eriti kui tulemas on olümpiamängud ja vaja olümpiapunkte koguda. Selleks tuleks kaasa teha võimalikult paljudel võistlustel. Kui üks võistlus jääb ära, siis on ikka kahju. Nüüd teen plaane ümber ja hakkan järgmiseks võistluseks valmistuma."

Eesti suusaliit: oleme sellest tööõnnetusest õppinud

Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll tunnistas Delfi Spordile, et tegemist oli inimliku veaga ning olukorrale vabandust ei ole. "Suvel juhtus selline asi, et magasime tähtaja maha. Avastasin selle paar päeva hiljem ja asusin kohe tegutsema. Kokkuvõttes öeldi, et reeglid on sellised ja midagi muuta ei saa. Mul on väga piinlik ja kahju."

Suusaliit on muutnud oma töökorda, et selline eksimus rohkem ei korduks. "Nii kulma dušši ei ole ma oma senise ametiaja jooksul veel saanud. Kogu selle asja valguses oleme sisse viinud uued protseduurireeglid, mis tänaseks juba kehtivad. Usun, et oleme sellest tööõnnetusest õppinud, protseduurid paranevad ja edaspidi ei tohi sellist asja juhtuda," lisas Koll.