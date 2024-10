Henry Sildaru pääses viimasel hetkel siiski MK-etapile

Esialgu jäi Sildaru Churi MK-etapi nimekirjast välja, sest suusaliit ei andnud teda õigel ajal võistlusele üles. Nüüdseks on ta aga varunimekirjast osalejate sekka tõusnud, kirjutab Delfi.

"Olen väga rõõmus, et saan Churi MK-etapil osaleda. Kuidas läheb, on vara ennustada, kuid nagu ikka, loodan hea õnne korral saavutada koha 30 parema seas, et teenida punkte olümpiakvalifikatsiooniks," sõnas Henry Sildaru jõuproovi eel.

Kuna umbes kuu aega tagasi oli Sildaru veel olukorras, mille järgi ta ei oleks saanud Churi MK-etapil osaleda, tehti vahepeal ta plaanid ringi. Hiljuti treenis ta Rootsis Kläppenis õhkpadjal ning Churi lendas ta Ruka lumelaagrist.

"Meil on hea meel tõdeda, et suusaliit otsustas Churi MK-etapi kulu enda kanda võtta, pakkudes meile vajalikku toetust," rääkis sportlase isa ja treener Tõnis Sildaru, lisades, et sportlasleping suusaliiduga on endiselt sõlmimata. "Praegu püüame suusaliiduga läbi rääkida ja arutada lepingus olevaid punkte. Loodame, et suudame leida lahendused, mis oleksid kõigile vastuvõetavad ja aitaksid edendada meie sportlikku koostööd."