Nõmme Unitedi kaitsjat tabas terviserike

Chandale kutsuti Sportland Arena juurde kiirabi ning sambialase asemele vahetati teiseks poolajaks platsile Aleksandr Alteberg, vahendab Soccernet.ee.

Kui teist poolaega 1:1 viigiseisult alustanud nõmmekad läksid 59. minutil juhtima, pühendati väravatähistus Chandale. Kõik Unitedi mängijad väljakul tõstsid mõlema käe viis sõrme püsti, kuna Sambia kaitsja särginumbriks on 55.

"Tahaks soovida Rickyle tugevat tervist ja kiiret taastumist! Eks see kindlasti oli tervele meeskonnale šokk," rääkis Unitedi vasakkaitsja Henri Järvelaid mängujärgses intervjuus.

"Kindlasti see mõjutas meeskonda - hingepõhjas oli mingi emotsionaalne tunne -, aga väljakul olles adrenaliin võtab selle tunde ära ja sa mängid lihtsalt jalgpalli. Veelkord palju tervist talle! Vaheajal oli tõesti selline väga paha lugu, aga pea püsti!"

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