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Nõmme Unitedi kaitsjat tabas terviserike

Premium liiga
Ricky Chanda (vasakul).
Ricky Chanda (vasakul). Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Nõmme Unitedi ja Pärnu Vapruse vahelise Premium liiga 33. vooru kohtumise teise poolaja algus hilines ligi veerand tundi, kuna Unitedi keskkaitsjat Ricky Chandat tabas vaheajal riietusruumis terviserike.

Chandale kutsuti Sportland Arena juurde kiirabi ning sambialase asemele vahetati teiseks poolajaks platsile Aleksandr Alteberg, vahendab Soccernet.ee.

Kui teist poolaega 1:1 viigiseisult alustanud nõmmekad läksid 59. minutil juhtima, pühendati väravatähistus Chandale. Kõik Unitedi mängijad väljakul tõstsid mõlema käe viis sõrme püsti, kuna Sambia kaitsja särginumbriks on 55.

"Tahaks soovida Rickyle tugevat tervist ja kiiret taastumist! Eks see kindlasti oli tervele meeskonnale šokk," rääkis Unitedi vasakkaitsja Henri Järvelaid mängujärgses intervjuus.

"Kindlasti see mõjutas meeskonda - hingepõhjas oli mingi emotsionaalne tunne -, aga väljakul olles adrenaliin võtab selle tunde ära ja sa mängid lihtsalt jalgpalli. Veelkord palju tervist talle! Vaheajal oli tõesti selline väga paha lugu, aga pea püsti!"

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

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