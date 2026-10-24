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Kotsari kaksikduubel Yokohamat ei päästnud

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar Autor/allikas: To The Bone / Yokohama B-Corsairs
Korvpall

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs jäi Jaapani kõrgliigas võõrsil alla Akita Northern Happinetsile 86:95 (23:22, 18:18, 23:25, 22:30) ja sai tabelisse kolmanda kaotuse järjest.

Viimasel veerandil mängu käestnud lasknud Yokohama kasuks tegi Kotsar kaksikduubli: tema arvele kogunes 17 punkti (kahesed 5/9, kolmesed 1/1, vabavisked 4/4) ja 11 lauapalli. Liskas jagas eestlane viis resultatiivset söötu, tegi koguni viis vaheltlõiget, pani ühe kulbi, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

Yokohama resultatiivseimaks kerkis 20 punktiga James Bell, 37-aastane tagamängija Narito Namizato toetas omasid kaheksa tulemusliku sööduga. Võitjate vägesid vedas aga Mark Smith, kelle arvele jäi 28 silma. Tagamängija on Jaapani liigas visanud sel hooajal keskmiselt 23,4 punkti mängus.

Kolmanda kaotuse järjest saanud Yokohamal on kokkuvõttes kirjas viis võitu ja kuus kaotust, laupäevane vastane Akita on nelja võidu ja kuue kaotuse peale. Järgmise mängu peab Yokohama esmaspäeval, 26. oktoobril, mil võõrustatakse Hiroshima Dragonfliesi.

Toimetaja: Siim Boikov

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