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Kaunase Žalgiris viskas Euroliigas 105 punkti

Korvpall
Kaunase Žalgiris
Kaunase Žalgiris Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Augustinas Meskelevicius
Korvpall

Leedu korvpalliklubi Kaunase Žalgiris alistas Euroliigas koduväljakul Villeurbanne'i ASVEL-i 105:85 (29:20, 21:14, 31:25, 24:26) ja kirjutas turniiritabelisse hooaja kolmanda võidu.

Žalgiris asus juba esimesel poolajal 16 punktiga juhtima ja pärast vaheaega hoog ei raugenud, sest kolmandal veerandajal loobiti Prantsusmaa meeskonna vastu veel 31 silma lisaks. Suures eduseisus ei lastud jalga lõdvaks ja lõpuks võetigi väga kindel võit.

Carsen Edwards oli 16 punktiga võitjate parim, Jonas Valanciunas panustas 15 silma ja kaheksa lauapalliga. Saben Lee nimele jäi seitse resultatiivset söötu. Külaliste parim oli 13 punkti kogunud Hugo Besson.

Kahes ülejäänud reedel toimunud kohtumises saatis edu külalisvõistkonda: Istanbuli Fenerbahce alistas Pireuse Olympiakose 64:61 (8:20, 16:14, 21:15, 19:12) ja Valencia oli üle Pariisist 104:93 (32:26, 25:28, 26:16, 21:21).

Seitsme vooru järel juhivad liigat kuus võitu kogunud Ateena Panathinaikos ja Fenerbahce. Viis võitu on kirjas Valencial, Olymmpiakosel, Tel Avivi Hapoelil ja Dubail. Žalgiris hoiab kolme võidu ja nelja kaotusega hetkel 12. kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

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