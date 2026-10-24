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Tuline heitlus lõppes Marquezi võidu ja Martini vigastusega

Motosport
Jorge Martin ja Marc Marquez
Jorge Martin ja Marc Marquez Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Motosport

Mootorrataste ringrajasõidu MM-sarjas klassis MotoGP peeti laupäeval Austraalias Phillip Islandi ringrajal maha sprindivõistlus, millel võivad olla suured tagajärjed kogu hooaja üldarvestuse osas.

Esimeselt kohalt teele läinud Marc Marquez (Ducati) suutis sprindi ka võita, edestades venda Alexit (Gresini; +0,323) ning itaallasi Fabio Di Giannantoniot (VR46; +0,590) ja Marco Bezzecchit (Aprilia; +1,074).

Marc Marquez pidas aga põhilise võitluse maha MM-sarjas sõidu eel üldliidri kohta hoidnud Jorge Martiniga (Aprilia), kes aga kukkus kaheksandal ringil ja vigastas rannet, mistõttu ei saa pühapäeval põhisõidus startida.

Kui enne nädalavahetust juhtis Martin Marquezi ees vaid paari punktiga, siis sprindi tulemus kergitas uuesti üldliidriks Marquezi, kel nüüd koos 365 punkti ehk kümme enam kui Martinil. Kuna viimane ei saa pühapäeval rajale tulla, on Marquezil lootust edu veelgi kasvatada.

"See oli võitlus tiitli nimel," kirjeldas Marquez laupäevast võistlust. "Loomulikult andsin endast kõik. Olin agressiivne ja tema minust kiirem, kuid püüdsin end kaitsta nii hästi kui võimalik. Oli häid möödasõite, oli selliseid, mis olid täiesti piiri peal. Lõpuks sõitsime mõlemad oma võimete piiril."

"Mõlemad väärinuks võitu, sest andsime endast kõik. Aga teate küll - selline võidusõit juba on. Täna oli õnn minu poolel, kuid hooaeg on veel väga pikk. Tuleb jääda rahulikuks ja samas vaimus jätkata - tänase üle olen igatahes rõõmus."

Martin toimetati kukkumise järel kanderaamiga meditsiinikeskusesse, kust ta lahkus kinniseotud käega. "Jorge Martin tunnistati võistluskõlbmatuks, kuna murdis parema käe randme. Soovime Jorgele kiiret paranemist," teatas MotoGP sari hiljem sotsiaalmeedias. Hetkel on küsimärgi all ka tema osalemine järgmisel nädalal Malaisias.

Toimetaja: Siim Boikov

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