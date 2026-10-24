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Treeningul kokku vajunud Bayerni peatreener viibib haiglas

Jalgpall
Vincent Kompany
Vincent Kompany Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / Eibner-Pressefoto
Jalgpall

Saksamaa jalgpalliklubi Müncheni Bayerni peatreener Vincent Kompany kukkus treeningul kokku ja viibib hetkel haiglas.

40-aastane belglane on olnud viimasel nädalal kimpus viirushaigusega, mistõttu jättis ka teisipäeval Meistrite liiga kohtumise eelse pressikonverentsi vahele. Järgmine päev oli ta mängus Arsenaliga siiski platsi kõrval.

Hetkel on Kompany seisund stabiilne. "Vincent Kompany vajas arstiabi pärast seda, kui ta varises reedel FC Bayerni duubelmeeskonna treeningu ajal kokku," seisis Bundesliga klubi avalduses.

"Esindusmeeskonna peatreener jälgis duubelmeeskonna treeningut. Kompany läbib haiglas põhjalikke uuringuid ja jääb arstide järelevalve alla. Kuni edasiste teadeteni juhivad treeninguid ja mängutegevust tema abitreenerid."

Bayerni järgmine kohtumine leiab aset pühapäeval Freiburgiga. "Vincent Kompany tervis on meie jaoks esmatähtis. Meie FC Bayernis teeme kõik endast oleneva, et tagada tema kiire paranemine," sõnas Bayerni spordidirektor Max Eberl.

"Vinnie saab vajaliku arstiabi ja toe ning talle antakse kogu vajalik aeg taastumiseks. Tema treenerite meeskond, keda me täielikult usaldame, võtab tema kohustused üle. Soovime kõik FC Bayernis Vinniele kiiret paranemist."

Toimetaja: Siim Boikov

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