VAR halastas ja Metsa klubi pääses viigiga

Fabian Reese viis Wolfsburgi küll juba teisel minutil juhtima, aga 64. minutil Sean Klaiber viigistas ja rohkem selles kohtumises väravaid ei löödud. Mets mängis Bochumi keskkaitses algusest lõpuni.

Kohtumise üleminutitel said külalised palli korra Bochumi väravasse, aga VAR jättis sselle siiski lugemata, kuna eelnevalt oli vastane mänginud palli käega.

Eelmised kolm kohtumist kaotanud Bochumil on nüüd kirjas kaks võitu, kaks viiki ja viis kaotust, millega hoitakse 18 meeskonna konkurentsis 14. positsiooni, aga suurem osa klubisid pole veel oma üheksandat kohtumist pidanud. Wolfsburg on 16 punktiga kolmas.

Saksamaa esiliigat juhib 22 punktiga Berliini Hertha, kus pallib ka Soufian Gouram. Laupäeval võõrustatakse Bielefeldi Arminiat, kelle leiab tabeli kaheksandalt positsioonilt.