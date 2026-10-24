Suurepärane tagasitulek hoiab Tõugjase klubi lootust elus

Jonathan Karlsson viis Västeräsi 45. minutil juhtima, aga Halmstad pööras otsustavatel hetkedel mängu saatuse ümber: 86. minutil viigistas Pascal Gregor ja teisel üleminutil lõi Hussein Carneil külaliste võiduvärava. Tõugjas tegi mängu algusest lõpuni kaasa.

Halmstadi jaoks tähendas see alles hooaja neljandat võitu, kuid teist viimase nelja kohtumise jooksul. Meeskonnal on 25 mängust kogutud 17 punkti ja asutakse viimasel kohal, aga üleleminekumängudele viiv 14. koht - kus on Matvei Igoneni klubi Degerfors - jääb hetkel vaid kolme silma kaugusele.

Halmstadil on sel hooajal pidada veel viis kohtumist: kodus Malmö, Djurgardeni ja Mjällbyga ning võõrsil meistrivõistluste liidermeeskonna Uppsala Siriuse ja Brommapojkarnaga.

Halmstadi reedesel vastasel Västeräsil on palju helgem seis, sest meeskond hoiab 38 punktiga tabelis kuuenda kohta.