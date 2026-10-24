X!

MLB finaalseeria algas Milwaukee võiduga

Teised alad
Milwaukee Brewersi mängijad Brice Turang ja Luis Lara
Milwaukee Brewersi mängijad Brice Turang ja Luis Lara Autor/allikas: SCANPIX / AP
Teised alad

Põhja-Ameerika pesapalli profiliiga ehk MLB finaalseeria esimeses kohtumises oli Milwaukee Brewers kodus üle Tampa Bay Raysist 3:2.

Milwaukee pani võidule aluse kohe esimese vooruga, kus teeniti kaks punkti. Neljandas voorus suutis ühe punkti teenida ka Tampa Bay, aga üldiselt kulges mäng pigem skoorivaeselt.

Seitsmendas voorus sai Milwaukee veel ühe punkti ja kuigi viimases ehk üheksandas suutis punkti teenida ka Tampa Bay, ei pidanud Milwaukee oma viimast inning'ut tegema.

Milwaukee Brewers asus seega nelja võiduni peetavat finaalseeriat juhtima. Järgmine kohtumine leiab nende kodustaadionil aset juba laupäeval, misjärel sõidetakse maksimaalselt kolmeks mänguks Tampa Baysse.

1969. aastal loodud Milwaukeel on käsil suurepärane hooaeg, sest võiduprotsendilt (63,6) tehti põhihooajal liiga parim tulemus. Sellele järgnesid edukad seeriad sõelmängudes (San Diego Padresiga 3:1 ja tiitlikaitsja Los Angeles Dodgersiga 4:0).

Pesapalli kõige väärtuslikumat trofeed pole kumbki finaalseerias osalev klubi aga kunagi võitnud. Milwaukee Brewers on pääsenud korra finaali, kuid 1982. aastal tuli tunnistada siis St. Louis Cardinalsi neli-kolm paremust.

1998. aastal liigaga liitunud Tampa Bay Rays on jõudnud World Seriese mängudele kahel korral: 2008. aastal jäädi alla Philadelphia Philliesele üks-neli ja 2020. aastal Dodgersile kaks-neli.

Ka Tampa Bay põhihooaeg kulges kenasti. Oma konverents ehk American League võideti 60,5-se võiduprotsendiga ehk tänavu mängivadki finaalis kaks kõrgeima asetusega meeskonda.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

15:18

Selevko näitas GP-etapi lühikavas teist tulemust Uuendatud

14:05

MLB finaalseeria algas Milwaukee võiduga

13:32

Suurepärane tagasitulek hoiab Tõugjase klubi lootust elus

13:03

Kotsari kaksikduubel Yokohamat ei päästnud

12:08

Tuline heitlus lõppes Marquezi võidu ja Martini vigastusega

11:33

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

11:04

Treeningul kokku vajunud Bayerni peatreener viibib haiglas

10:05

Nõmme Unitedi kaitsjat tabas terviserike

09:49

Kaunase Žalgiris viskas Euroliigas 105 punkti

09:03

VAR halastas ja Metsa klubi pääses viigiga

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.10

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

23.10

Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

11:33

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

23.10

Tartus koleda kaotuse saanud Transi langus esiliigasse sai kindlaks

23.10

Pevkur: Rikbergile sügav kummardus, aga soovisime käekirja muutust

23.10

Viis kolmest tabanud Hermet aitas Dijoni võidule

23.10

Rikberg: eelistus oli ise selle meeskonnaga MM-ile minna

23.10

Kullamäe klubi sai Aadria liigas teise võidu

09:49

Kaunase Žalgiris viskas Euroliigas 105 punkti

23.10

Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo