MLB finaalseeria algas Milwaukee võiduga

Põhja-Ameerika pesapalli profiliiga ehk MLB finaalseeria esimeses kohtumises oli Milwaukee Brewers kodus üle Tampa Bay Raysist 3:2.

Milwaukee pani võidule aluse kohe esimese vooruga, kus teeniti kaks punkti. Neljandas voorus suutis ühe punkti teenida ka Tampa Bay, aga üldiselt kulges mäng pigem skoorivaeselt.

Seitsmendas voorus sai Milwaukee veel ühe punkti ja kuigi viimases ehk üheksandas suutis punkti teenida ka Tampa Bay, ei pidanud Milwaukee oma viimast inning'ut tegema.

Milwaukee Brewers asus seega nelja võiduni peetavat finaalseeriat juhtima. Järgmine kohtumine leiab nende kodustaadionil aset juba laupäeval, misjärel sõidetakse maksimaalselt kolmeks mänguks Tampa Baysse.

1969. aastal loodud Milwaukeel on käsil suurepärane hooaeg, sest võiduprotsendilt (63,6) tehti põhihooajal liiga parim tulemus. Sellele järgnesid edukad seeriad sõelmängudes (San Diego Padresiga 3:1 ja tiitlikaitsja Los Angeles Dodgersiga 4:0).

Pesapalli kõige väärtuslikumat trofeed pole kumbki finaalseerias osalev klubi aga kunagi võitnud. Milwaukee Brewers on pääsenud korra finaali, kuid 1982. aastal tuli tunnistada siis St. Louis Cardinalsi neli-kolm paremust.

1998. aastal liigaga liitunud Tampa Bay Rays on jõudnud World Seriese mängudele kahel korral: 2008. aastal jäädi alla Philadelphia Philliesele üks-neli ja 2020. aastal Dodgersile kaks-neli.

Ka Tampa Bay põhihooaeg kulges kenasti. Oma konverents ehk American League võideti 60,5-se võiduprotsendiga ehk tänavu mängivadki finaalis kaks kõrgeima asetusega meeskonda.