Suusaliit tunnustas aasta parimaid sportlasi

"Meie selja taha on jäänud äge hooaeg täis häid tulemusi ja emotsioone. Kristjan Ilves oma koduse MK kahe teise kohaga ja Henry Sildaru juunioride MM-i pronksmedaliga panid eestimaalased oma kodudes rõõmustama ning kaasa elama," sõnas Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

"Põnev on näha, et noorte seas on väga palju motiveeritud ja andekaid sportlasi, kes on teinud oma vanuste hulgas maailmas juba väga häid sooritusi ning kes annavad põhjust tulevikku optimistlikult vaadata," jätkas ta.

Suusaliit otsustas sel aastal taaselustada aasta teo kategooria ning seekord osutus valituks murdmaasuusatamise noorte MK – noorte suusasari, mida on 28 aastat korraldatud. Sari läbis sel hooajal korraldusliku reformi, tõstes taas noorte huvi suusatamise vastu.

"Väga hea on tõdeda, et noorte huvi on tõusnud ala vastu, sest seda oli näha igal etapil osalejate arvus . Midagi pole öelda, see on ju päris esimeseks mõõduvõtuks väga paljudele meie tänastele, eilsetele ja tulevastele suusatippudele," rõõmustasid sarja peakorraldajad Jaak Teppan ja Tanel Ojaste.

Parimad murdmaasuusatajad olid Kaidy Kaasiku ja Martin Himma, parim suusahüppaja Artti Aigro ja parim kahevõistleja Kristjan Ilves. Mäesuusatamises pälvis tunnustuse Tormis Laine, freestyle-suusatamises said tunnustuse nii Kelly kui Henry Sildaru.

Tunnustatud sportlaste nimekiri:

Murdmaasuusatamine

Parim naissportlane – Kaidy Kaasiku

Parim meessportlane – Martin Himma

Parim naisjuunior – Triinu Kresmer

Parim meesjuunior – Ralf Kivil

Parim neiu – Gerda Kivil

Parim noormees – Daniel Varikov

Parim naisveteran – Nadežda Poljakova

Parim meesveteran – Raivo Pärnpuu

Suusahüpped

Parim meessportlane – Artti Aigro

Parim noormees – Ruubert Teder

Parim meesjuunior – Kaimar Vagul

Kahevõistlus

Parim meessportlane – Kristjan Ilves

Parim noormees – Karel Pastarus

Parim meesjuunior – Richard Viks

Kahevõistlus ja suusahüpped

Parim naissportlane – Annemarii Bendi

Parim neiu – Mari Liiv

Parim naisjuunior – Änni Perv

Mäesuusatamine

Parim meessportlane – Tormis Laine

Parim neiu – Elisabeth Kuurberg

Parim noormees – Aron Neeme

Parim naisjuunior – Emma Tammemägi

Parim meesjuunior – Laur Mägi

Parim seenior – Raivo Reinok

Freestyle-suusatamine

Parim naissportlane – Kelly Sildaru

Parim meessportlane – Stefan Sorokin

Parim neiu – Grete-Mia Meentalo

Parim noormees – Henry Sildaru

Lumelaud

Parim naissportlane – Lissel Raun

Parim meessportlane – Matis Maltsar

Parim neiu – Laura Anga

Parim noormees – Gregor Parts

Lumelaua kross

Parim neiu – Mai Brit Teder