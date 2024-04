Henry Sildaru: Kellyl on oma elu, mina teen oma asja

Sildaru rääkis Anu Välbaga oma hooajast, mis tõi tema auhinnakappi juunioride MM-ilt 2021. aastal võidetud kuld- ja pronksmedali kõrvale veel ühe pronksi ning maailma karika etapi kümnenda koha.

"Seal oligi võib-olla see, et rada mängis meie kasuks. Tavaliselt rajal on tavalised hüpped, natuke oli sisse toodud ka rennisõitu. Kuna ma teen mõlemat, siis see võis natuke mulle kasuks tulla. Kuidagi läbi õnne õnnestus finaali saada," ütles 17-aastane vigursuusataja MK-etapi edu kohta.

Audentese e-gümnaasiumis õppiv Sildaru rääkis oma suhtest isa Tõnisega ning ütles, et nad on sarnase iseloomuga inimesed. "Me oleme väga konkureerivad, proovime üksteist proovile panna ja vaadata, kummal paremini välja tuleb ja kumb võidab," ütles Sildaru.

Ta rääkis, et sai noorena inspiratsiooni isa ja vanema õe Kelly tegevustest, kuid tänaseks on õega "suusad natuke risti läinud."

"Temal on oma elu, mina teen oma asja. Me väga läbi ei käi. Emaga on samamoodi, pigem läbi ei käi," ütles Henry Sildaru. "Eks ta keeruline ole, aga kui ma mäel olen ja trenni teen, siis proovin nendele asjadele mitte mõelda."

Ta lisas, et Kelly on talle ühismeedias õnne soovinud, kuid näost-näkku suhtlust kahe talendika sportlase vahel sisuliselt ei ole. "Kahjuks pean ütlema, et [tere] ei ütle. Kuigi ma tean, et ta ise soovib rääkida. Mäe peal oleme olnud koos tõstuki järjekorras ja ei ole mingit suhtlust," sõnas noorem vend, lisades, et mõne triki osas saaks ta Kellyt õpetada.

Küsimusele, kas ta igatseb kogu perega suhtlemist, vastas Sildaru: "Võib-olla sellepärast, et ma reisin nii palju, siis ma enam väga ei tunne seda. Oledki harjunud, et oled kodust eemal palju ja kodu on seal, kus kohver on, mitte otseselt mingi kindel paik."

Lisaks analüüsis Sildaru üht oma treeninghüpet ning selgitas televaatajatele, mille peale ta 1980-kraadist pööret tehes mõtleb. "[Olümpiamängudele] kindlasti tahaks jõuda, punktide kogumine hakkab see suvi augustis. Võimalus kindlasti on olemas, aga selle nimel tuleb kõvasti tööd teha," ütles vigursuusataja.