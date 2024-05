Pärast MM-i tulevad suusatajad Lauluväljakule sprintima

19. märtsil 2025 toimuv vabatehnikasprint on ühtlasi hooaja eelviimane etapp, millele järgnevad üksnes 21.-23. märtsil Lahtis peetavad võistlused.

MK-sari saab alguse samuti Soomes Rukal, kus sõidetakse tänavu 29. novembrist 1. detsembrini.

Järgmisel aastal on kavas ka maailmameistrivõistlused, mis toimuvad 25. veebruarist 9. märtsini Trondheimis.

Here we go



The 2024/2025 FIS Cross-Country skiing World Cup calendar is out.



Take a look and save the dates! ️#fiscrosscountry #fisworldcup #calendar20242025 #wintersports pic.twitter.com/inVusqfgta