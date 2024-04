Hollandlastega koostööd pikendanud Liiv: põhieesmärk on võita olümpial medal

Kahel talvel järjest Euroopa meistrivõistlustelt medali võitnud Marten Liiv on alustanud tasapisi ettevalmistust uueks hooajaks.

Rattatreeningute ning jõusaali kõrvalt on ta leidnud aega ka noortele Eesti kiiruisutajatele eesukujuks olemisele ning hea uudisena õnnestus pikendada Hollandi profitiimiga IKO koostööd kuni 2026. aasta taliolümpia hooaja lõpuni.

"Rahulolu pakub kindlasti kogu sealne süsteem. See, et mul on suur tiim: füsioterapeudid, arstid, erinevad treenerid. Mul on kõik olemas. Heerenveenis, kus treenin, ongi Euroopas ühed parimad tingimused," muljetas Liiv.

Ligi kümme aastat välismaal ja neist viimased neli Hollandis harjutanud Liiv võitis teist talve järjest Euroopa meistrivõistlustelt medali - väikse üllatusena 500 meetri distantsil, mitte oma põhidistantsil 1000 meetris.

Lõppenud hooajast järeldusi tehes on soov kasvatada vastupidavust ja parandada uisutehnikat, uuendusena liigutakse ettevalmistuses ka lühiraja kiiruisutamise juurde.

"Hetkel on mul uued saapad jala järgi tegemisel. Ehk enne, kui lähen augustis päris jääle, tegelen päris palju lühiraja kiiruisutamisega. See on mõeldud ka selleks, et saaksin enda kurvitehnikat paremaks," jätkas kahekordne EM-i medalist.

"Lisaks sellele panustame kindlasti veel rohkem aega hüpetel imitatsioonile. Seepärast, et esimesed 600 meetrit tuhandes on mul üsna head ja tahame arendada seda viimast 200-300 meetrit. Seda osa, kus jalas tekib laktaat, tahame arendada. Füüsiliselt olen ma kindlasti tugev. Aga kindlasti on vaja järele aidata tehnilist poolt - eriti just kurvitehnikat."

27-aastane Liiv teeb tööd suure eesmärgi nimel. Jäänud on alla kahe aasta. "Põhieesmärk on ikkagi võita olümpial medal. Nüüd ongi vähem kui kaks aastat jäänud olümpiani ja selle nimel näeme kõvasti vaeva."

Kaks aastat tagasi Pekingis toimunud olümpiamängudel saavutas Liiv oma põhialal seitsmenda koha. Kui kaugel on olümpiamedal?

"Seda on raske väita. 1000 meetris on viimastel hooaegadel see tase väga kõvasti tõusnud, mis annab mulle ka natuke rohkem motivatsiooni ja indu juurde. Arvan, et kui nüüd järgmine hooaeg tuleb hea, siis olen kindlasti sammu lähemal," usub Liiv.