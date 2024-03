16-aastane Vagul tuli suusahüpetes esimest korda Eesti meistriks

Vagul hüppas Eesti parima suusahüppaja Artti Aigro puudumisel teisipäeval avavoorus 95 ja teises voorus 93,5 meetrit. Teise koha saanud Andero Kappi edestas Vagul rohkem kui 30 punktiga, pronksi sai Kevin Maltsev.

"Loomulikult on väga tore nii noorelt see tiitel ära võtta, aga olgem ausad, siin ei olnud täna Eesti parimat suusahüppajat. Ei tea, mis oleks olnud, kui Artti oleks ka siin olnud," rääkis Vagul ERR-ile. "Olen väga rahul, et suutsin teha kaks stabiilset hüpet. Enne siiatulekut ei olnud ma paar nädalat hüpanud, ma ei teadnud, kui hea vorm mul on."

Tehvandil osales ka kümne aasta eest Holmenkollenis MK-etapil kuuenda koha saavutanud Kaarel Nurmsalu, kes tegutseb Vaguli mänedžerina. "Tegin tegelikult kahevõistluse MK-l neli hüpet ja reedel neli hüpet eesmärgiga pühapäeval minna kahevõistluse Eesti meistrivõistlustele. Kuna see ilm on siin nagu on, liiga kindel ei saa olla, et see võistlus tuleb, pidi kuskil midagigi realiseerima. Tulin igaks juhuks võistlema, oli väga tore ja enda poolt korralik sooritus," rääkis Nurmsalu.