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Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

Võrkpalli Eesti koondis
Rainer Vassiljev
Rainer Vassiljev Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Reedel kogunenud Eesti võrkpalliliidu juhatus tegi otsuse Eesti meeste koondise peatreeneri küsimuses ja senise juhendaja Alar Rikbergiga otsustati mitte jätkata. Uueks peatreeneriks nimetati alaliiduga kaheaastase lepingu sõlminud Rainer Vassiljev.

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur tänas Rikbergi tehtud töö eest. "Täname Alarit tema pühendunud töö eest meeste koondisega ja kogu 20-aastase perioodi eest, mil ta rahvuskoondisega eri rollides seotud on olnud. Aga tunneme, et on aeg muutusteks ja juhatus tegi peatreeneri ameti osas pakkumise Rainer Vassiljevile, kes selle ka vastu võttis," sõnas Pevkur. 

Praegune Pärnu võrkpalliklubi peatreener Vassiljev on juhendanud ka Tartu Bigbanki, Tallinna Selverit ja Rakvere võrkpallimeeskonda, lisaks töötanud nii Šveitsis, Poolas, Küprosel kui Rumeenias. Vahemikus 2024–26 oli Vassiljev Läti koondise peatreeneriks.

Rikberg asus Eesti koondise tüüri juurde 2023. aastal. Tema juhendamisel saavutas rahvusmeeskond 2023. aasta EM-finaalturniiril ühe võidu ja tänavusel EM-il kaks võitu, aga kummalgi korral alagrupist edasi ei pääsenud. Küll õnnestus edetabelikoha alusel esimese Eesti võistkonnana jõuda olümpiamängude kavva kuuluval pallimängualal MM-finaalturniirile.

Pärast septembris toimunud EM-finaalturniiri lõppu kerkis päevakorda küsimus, kas Rikberg peaks ametis jätkama või mitte. "Kindlasti võtame Alariga juhatuses terve hooaja pulkadeks lahti. Vaatame, kuidas tema seda näeb, mis on tema tagasiside. Sain ka kapteniga rääkida, mingid mõtted on. Juhatuses on vaja kõik detailid läbi käia, siis saab lõpliku otsuse teha," rääkis Pevkur septembri keskel ERR-ile.

"MM-i unistus sai kirja pandud 2023. aastal, kui kandideerisin koondise peatreeneriks ja eesmärk oligi seatud 2027. aastaks," sõnas Rikberg kuu aega tagasi ise. Septembri lõpus esitas Rikberg alaliidule järgmise kahe aasta tulevikuvisiooni, kuidas koondist edasi viia ja järgmisi eesmärke saavutada. "Nemad nüüd otsustavad ja võtavad minuga mingi hetk ühendust. See, kas ma jätkan, eeldab veel tegelikult põhjalikumaid analüüse, mis hõlmavad endas rohkem inimesi kui ainult mina," ütles ta.

"Ma ei pea vajalikuks ennast kiita. Olen selle võistkonna juures kaua olnud ja kindlasti tunnen neid mehi väga hästi. Olen tagantjärele mõeldes väga tänulik viimase suve eest. Tänulik kõikidele mängijatele ja staff'ile. Pean silmas just seda mõnusat töörahu ja head fookust. Isegi kui meid ümbritsenud meedia, fännid või müra võis tunduda ühele või teisele segav, siis meie igapäevast toimetamist see õnneks ei mõjutanud," märkis Rikberg septembri lõpus.

MM toimub järgmise aasta 10.-26. septembrini erinevates Poola linnades. Eesti saab oma võistluspaiga ja ka vastased tõenäoliselt teada novembri keskpaiku, kui toimub FIVB-i kongress.

Toimetaja: Anders Nõmm

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