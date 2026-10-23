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Kaks pikka temposõitu annavad järgmisel Touril Evenepoelile võimaluse

Jalgrattasport
Temposõidu valitsev maailmameister Remco Evenepoel
Temposõidu valitsev maailmameister Remco Evenepoel Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri korraldajad avalikustasid neljapäeval 2027. aasta Touri marsruudi, kuhu kuulub start Šotimaal ning kaks individuaalset temposõitu.

Järgmine Prantsusmaa velotuur algab Edinburghis 2. juulil ja Suurbritannias sõidetakse kolm etappi; avaetapp lõppeb Carlisle'is, teine Liverpoolis ja kolmas Cardiffis. Esimene, 38-kilomeetrine individuaalne temposõit on kavas seitsmendal etapil (Blois-Chambord), 20. juulil sõidetakse 16. etapi raames Toulouse'i lähistel 33-kilomeetrine temposõit.

Viimati oli Prantsusmaa velotuuril nii palju temposõidukilomeetreid 2012. aastal, toona triumfeeris Bradley Wiggins. Et tänavusel Touril tegi Tadej Pogacar konkurentidega kolmeminutilise vahe sisse juba kuuendal etapil, on korraldajad seekord kalendrit koostades üritanud võimalikud võtmeetapid jätta teise nädalasse.

Nii algabki järgmine Prantsusmaa velotuur põhimõtteliselt kuue järjestikuse sprindietapiga, kaks temposõitu tõstavad Remco Evenepoeli ning koduse favoriidi Paul Seixasi võimalusi sekkuda pjedestaaliheitlusesse. Esimene mägine etapp ootab uuel aastal üheksandal etapil, kui ratturid kerkivad Grand Colombier' tippu.

Touri raskemaiks etapiks on 22. juulil kavas olev 18. etapp (Pau-Saint-Lary-Soulan Col du Portet), kus rinda tuleb pista 174 kilomeetri ning 5400 tõusumeetriga. 70 kilomeetrit enne etapi lõppu tõustakse Col du Tourmalet' tippu, aga etapp lõppeb 16-kilomeetrise ja 8,7-protsendilise Col du Portet'ga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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