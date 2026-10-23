Philadelphia tuli teisel poolajal välja 29-punktilisest kaotusseisust

Korvpalliliigas NBA tuli Philadelphia 76ers oma hooaja esimeses kodumängus Cleveland Cavaliersi vastu välja 29-punktilisest kaotusseisust ning teenis 114:106 võidu.

Seisul 11:11 viskas külalismeeskond Cavaliers 12 punkti järjest ja võitis avaveerandi 35:18, teisel perioodil jätkati vahe suurendamist ning pärast Donovan Mitchelli tabavat viset 1.12 enne avapoolaja lõppu läks Cavaliers ette 69:40.

Kasinal avapoolajal 15 pallikaotust teinud ning 15 kaugviskest neli tabanud Philadelphia ärkas riietusruumist naastes ning vaid minuti ja 18 sekundiga vähendati kaotusseis 13-punktiliseks. Kodumeeskond võitis kolmanda veerandaja 37:21 ja alustas otsustavat 82:90 kaotusseisus, siis hoidis 76ers külalisi neli minutit järjest nullil ja viskas 15 punkti järjest, otsustava vahespurdi esimesed seitse punkti viskas Joel Embiid.

Pingimeestelt vaid üheksa punkti näol abi saanud Philadelphia kasuks viskasid Tyrese Maxey 32, Embiid 24, Jaylen Brown 21 ja LeBron James 17 punkti. James lisas ka kümme lauapalli ja viis resultatiivset söötu, nii Maxey kui VJ Edgecombe panustasid ka kuue korvisööduga. Külalismeeskonna resultatiivseim oli Donovan Mitchell 32 punktiga. Philadelphia on nüüd hooaega alustanud võiduga nii valitseva NBA meistri kui idakonverentsi teise finalisti üle.

Teises neljapäevases mängus tegi Oklahoma City Thunder samuti tugeva teise poolaja ning alistas Denver Nuggetsi 96:84. Kodumeeskond tabas viskeid 38-protsendiliselt, aga sundis Denveri mängijaid tegema 22 pallikaotust. Chet Holmgren viskas 12 punkti ja võttis 17 lauapalli, neist lausa üheksa ründelauast.

Jalen Williams viskas võitjate kasuks 21 punkti, Denveri resultatiivseim oli Aaron Gordon 20 punktiga. Thunderi täht Shai Gilgeous-Alexander piirdus mängus 17 punktiga ja nii sai läbi NBA rekordit tähistanud 141 mängu pikk seeria, kus ta viskas vähemalt 20 punkti.