Suusahüppelootus Vagul sihib kõrgele: tahan võita kõik, mis võimalik

Aprillis 17. sünnipäeva tähistav Kaimar Vagul jõudis sel talvel suusahüpete kontinentaalkarikasarjas kuuest võistlusest kolmel punktidele ehk 30 parema sekka, sai juunioride MM-il 11. ja noorte olümpiapäevadel viienda koha. Võrust pärit noormehe sõnul, kes tegeles nooremana suusahüpetega kümmekond aastat Soomes ja nüüd viimastel aastatel Saksamaal Oberstdorfis, on ta alles teekonna alguses.

"Ma tahan maailma tippu jõuda. Tahan võita kõik, mis on suusahüpetes individuaalselt võimalik. Janne Ahonenile tahaks ka ära teha selle Nelja hüppemäe turneega. Tahan seda kuldset kotkast kuus korda võita. Kõva töö on mind siiamaani toonud ja kõva töö viib veel edasi. Usaldan seda, mis kõva töö teeb. Ise peab lihtsalt palju vaeva nägema," rääkis Vagul.

Ambitsioonika tulevikutegija isa Virgo Vagul, kes on endine kahevõistleja, usub poja edusse. "Toetan Kaimari väljaütlemist. Ma näen, et selleks on täiesti reaalne võimalus. Kui uskuda ise sellesse."

Virgo Vaguli sõnul tähendab poja toetamine täielikku pühendumist kogu perelt, kooli ja treening-keskkonna mõttes on Oberstdorf harjutamiseks ideaalilähedane. Mänedžeri ja nõustajana liitus Vaguli tiimiga Kaarel Nurmsalu, kes on ise tegelenud aastaid suusahüpetega tipptasemel.

"Palju on veel minna, aga potentsiaal on kõva. Olen lisaks endale küsinud ka oma Oberstdorfi sõpradelt Karl Geigerilt ja Johannes Rydzekilt ja neil jagub väga palju häid sõnu Kaimari kohta just treeningutel. Tema pühendumine on viimase peal. Pärast sellist kasvuspurti (pikkusse - toim) on nüüd vaja saada natuke liha luudele, jalad ja füüsis tugevamaks. Siis ma arvan, et piire ei ole."

Vaguli lähiaastate eesmärgiks on olla MK-sarjas stabiilselt punktidel. "See on minu suur eesmärk. Ja tiitlivõistlustel olla ka 30 parema seas."

Vagul paneb hooajale punkti teisipäeval Otepääl peetavatel Eesti meistrivõistlustel.