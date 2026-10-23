Estiko Grupi 100 000 euro suurusele Team Estiko spordistipendiumile laekus 543 avaldust kümnete spordialade esindajatelt. 2027. aasta stipendiumile kandideerivad noor- ja saavutussportlased ning treenerid. Stipendiumisaajad kuulutatakse välja 10. novembril.

Kõige rohkem avaldusi laekus kergejõustiku, ujumise, jalgrattaspordi, purjetamise ja sõudmise esindajatelt. Arvukalt oli kandideerijaid ka laskesuusatamise, tennise, saalihoki, vehklemise ja murdmaasuusatamise aladelt.

Vähem tuntud spordialadest olid esindatud näiteks jääpurjetamine, lohesurf, langevarjusport, tuuletunnelis lendamine, õhuakrobaatika, veemotosport ja voltižeerimine ehk hobuse seljas võimlemine. Avaldusi esitati ka paraspordialadelt, sealhulgas ratastoolilauatennisest ja pararattaspordist.

Estiko Grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul oli kandideerijate hulgas nii juba rahvusvahelisel tasemel võistlevaid sportlasi, kui ka noori, kes alles püüdlevad oma esimeste suuremate saavutuste poole.

"Eriti teeb rõõmu see, et meie stipendiumiprogrammi info on jõudnud väga paljude noorsportlasteni, kes vajavad ehk toetust kõige rohkem. Avalduste põhjal on ka näha, kui erinevad on sportlaste eesmärgid ja vajadused," märkis Kristo Seli.

Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on spordi toetamisel oluline arvestada ka treenerite vajadustega. "Sportlaste ettevalmistus ja võistlustel osalemine nõuab märkimisväärseid kulutusi, mida tuleb sageli katta perede enda vahenditest. Sportlaste kõrval peame oluliseks ka treenerite toetamist, sest nende tööst sõltub suuresti sportlaste areng ja järelkasv," ütles Neinar Seli.

Team Estiko stipendiumiprogrammiga toetab Estiko Grupp Eesti sportlaste ja treenerite arengut. Stipendiumile said kandideerida kuni 26-aastased noorsportlased, saavutussportlased ja treenerid. Stipendiume jagatakse 2027. aasta hooajaks.

Team Estiko stipendiumiprogramm käivitati 2025. aastal. Esimesel kandideerimisaastal laekus üle 650 avalduse ning stipendiumid määrati kuuele saavutussportlasele, 15 noorsportlasele, kahele treenerile ja kahele meeskonnale.