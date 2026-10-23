Rannajooks toob Pärnus starti üle tuhande osaleja

Pühapäeval toimub Pärnu Rannajooks, mis kutsub sügisesse suvepealinna jooksma ja kõndima. Kavas on 5 ja 10 km distantsid ning pere pisematele mõeldud lastejooksud. Sündmuse keskus asub Pärnu Rannastaadionil. Ühtlasi võetakse kokku Pärnu Kahe Silla klubi kolmikürituse sari.

5 ja 10 km distantsidele on registreerunud ligi tuhat liikumissõpra ning lastejooksudele pea 250 osalejat. Eesti osalejate kõrval on Pärnusse oodata ka Läti liikumisharrastajaid, kellele pakub mereäärne jooks võimalust ühendada sportlik nädalavahetus suvepealinna külastusega.

Osalejate nimekirjast leiab nii tuntud sportlasi kui ka harrastajaid. Meestest on end kirja pannud Pärnumaa üks parimaid jooksjaid Martin Simpson, stardis on ka kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson. Naistest panevad teiste seas jala joonele paljukordne Eesti meister Jekaterina Patjuk ja Liliana Torn.

"Nagu näha, soovivad inimesed kaugemalt ja lähemalt hooaja lõpus veel ühiselt liikuda ja mul on hea meel, et rannajooksust saab osa enam kui 1000 inimest. Kindlasti on hästi mõjunud meie kolmikürituse sari, mis motiveerib järjepidevalt liikuma," rääkis peakorraldaja Vahur Mäe, kelle sõnutsi on märgata positiivset trendi.

"Tundub, et noorem rahvas leiab tee rajale ning meie klubi vaates järeldan seda sellest, et on palju uusi nägusid. Samas oleme ka tugevalt pingutanud, sest lastejooksud on aidanud laduda harjumustes nii-öelda põhja ja nüüd, vanemaks saades, liiguvad paljud noored järjepidevalt."

Kõik finišeerijad saavad erikujundusega medali ning need, kes on osalenud ka luitejooksul ja kahe silla jooksul, pälvivad lisaks Kahe Silla klubi kolmikürituse medali, mis märgib järjepidevat liikumist terve hooaja vältel.