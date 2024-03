Võistlusega rahule jäänud Sildaru: tore oli naasta kodupubliku ees

"Ma ei olnud ärevil, pigem olin põnevil. Võistlusnärvi kui sellist ei tulnud," rääkis Sildaru Otepääl võidu järel ERR-ile. "Ma ei ole Eestis väga ammu võistelnud, nii tore oli oma esimene võistlus teha kodupubliku ees ja kodumaal."

Esmakordselt toimusid kodused meistrivõistlused koos rahvusvahelise suusaliidu FIS-i võistlusega, mis tõi kohale ka välissportlasi. Kui Eesti meistrivõistluste arvestuses oli freestyle-suusatamises nimekirjas kaks eestlannat, siis FIS Openi arvestuses pakkusid Sildarule konkurentsi kaks lätlannat. Kaks paremat hüpet andsid Sildarule kokkuvõttes 163 punkti ning kindla esikoha, lähimat lätlannat edestas ta 54 punktiga.

"Esimesel sõidul tegin paremale 720 [kraadi] tail grab'iga, teises vasakule 360 tail grab'iga ja viimases vasakule 720 tail grab'iga. Viimasel laskumisel panin natuke spin'i juurde, ma ei plaaninud alguses seda üldse teha, aga tuli hästi välja: kümnest kümme! Jäin oma sooritustega rahule ja tundsin end täna päris enesekindlalt," võttis olümpiapronks võistluse kokku.

"Ma pean treenerina ikka natuke kritiseerima ja annan siis 9,9 punkti," naeris Sildaru treener Mihkel Ustav, kes sai ise laupäeval Eesti meestest teise ja kokku neljanda koha. "Ei, Kelly oli tubli, ikkagi esimene võistlus ja esimesed võistlushüpped. Tegi ühe triki, mida me laagris ei harjutanud. Seda on tore näha, et tahab omaette suruda. Meil ei ole sel aastal kuskile kiirustada, võistlusi rohkem tulemas ei ole. Oleme keskendunud rail'idele, aga uus aasta kõige kaugemal pole. Suvel alustame esimeste lumelaagritega ja hakkame seal juurde panema," lisas Ustav.