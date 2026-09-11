EOK premeerib noori medaliste ja nende treenereid

Eesti Olümpiakomitee premeerib juunioride Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud judokat Marek-Adrian Mäsakut ning sõudmise U-23 EM-i pronksmedaliste Tuuli Neidi Saksa ja Doris Meinbeki koos nende treeneritega.

EOK premeerib judo U-21 Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Marek-Adrian Mäsakut 1000 euroga ning tema treenerit Vladimir Stepanjani 500 euroga.

Sõudmise U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Tuuli Neidi Saksa ja Doris Meinbeki premeerib EOK kumbagi 500 euroga. Nende treener Matti Killing saab 500 euro suuruse preemia.

EOK president Erich Teigamägi tunnustas medalivõitjaid ja nende treenereid. "Ühe nädalavahetusega kaks Euroopa meistrivõistluste medalit olümpiaaladel on väga hea tulemus. Meil on noori talendikaid sportlasi, kelle arengut tasub lähiaastatel tähelepanelikult jälgida. Palju õnne Marek-Adrianile, Tuuli Neidile ja Dorisele ning nende treeneritele!" ütles Teigamägi.

EOK rahvusvaheliste tiitlivõistluste premeerimise korra järgi on juunioride ja U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste kuldmedali preemia 4000 eurot, hõbemedali preemia 2000 eurot ja pronksmedali preemia 1000 eurot. Kaheliikmelise võistkonna puhul jagatakse medali eest ette nähtud preemiasumma kahe sportlase vahel. Medalivõitjate treenereid premeerib EOK kuni 50 protsendi ulatuses sportlase preemiasummast.