James Rodriguez läheb koju

Colombia jalgpallikoondise rekordinternatsionaal ja kapten James Rodriguez liitus kodumaa klubi Atletico Nacionaliga.

2014. aastal MM-finaalturniiril tähelennu teinud ning seejärel Madridi Realiga liitunud Rodriguez on viimastel aastatel koondisejalgpallis jätkuvalt hiilgavalt esinenud, kuid on klubijalgpallis vahetanud klubisid nagu sokke.

Pärast lühikesi peatusi Kreeka, Brasiilia, Hispaania, Mehhiko ja USA kõrgliigades otsustas 35-aastane Rodriguez nüüd liituda 18-kordse Colombia meistri Nacionaliga. Lepingu üksikasjad ei ole teada.

Rodriguez naaseb kodumaale 18 aasta pikkuse pausi järel. Ta tegi oma esimesed sammud profijalgpallis 2007. aastal Envigado särgis ning siirdus aasta hiljem Argentina klubisse Banfield.

Ühtlasi otsustas Colombia kõrgliigasse naasta ka Rodrigueze kauaaegne koondisekaaslane ja endine Torino Juventuse ääreründaja Juan Cuadrado, kes liitus meistritiitlite (16) poolest riigi teise kõige edukama klubi Millonariosega.

Nacional hoiab hetkel Colombia kõrgliigas 19 vooru järel esikohta, edestades lähimat jälitajat Juniorit viie punktiga. Millonarios on 20 klubi konkurentsis kümnes.