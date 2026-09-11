Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

Leedu korvpallis on hetkel käsil keerulised ajad. Viimases meeste koondiseaknas esindas rahvuskoondist niinimetatud B-koondis, sest mitmed tavapärased koondislased on pikemat aega olnud rahulolematud peatreeneri Rimas Kurtinaitisega ning otsustasid seetõttu augustis toimunud MM-valikmängudest eemale jääda.

Skandaali küüsis on ka naiste rahvuskoondis. Nimelt süüdistasid eelmisel aastal mitmed koondislased peatreenerit Rimantas Grigast seksuaalses ahistamises. Leedu alaliit ei leidnud Grigase tegevuses midagi taunivat, kuid rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) viis anonüümse vihje saamise järel läbi oma uurimise ja määras eelmise nädala lõpus Girgasele viie aasta pikkuse korvpallis tegutsemise keelu.

2024. aastast presidendi ametis olnud Balciunas kirjutas reedel oma Facebooki kontol, et on skandaalide tõttu sattunud avalikkuse suure surve alla ning ei jaksa seda enam taluda.

"Pean tunnistama, et kuna avalikkuse viha on jõudnud tasemele, mille talumine on nii mulle endale kui ka Leedu korvpallile tervikuna raske, siis leian, et pean kõigi rahustamiseks andma oma volitused üle vanemasepresidendile," kirjutas Balciunas.

"Usun, et see otsus aitab rahustada avalikkust, lahendada tekkinud probleeme rahulikult ning võimaldab Leedu korvpallil keskenduda peamisele eesmärgile ehk võitudele korvpalliväljakutel," lisas ta.

Leedu korvpalliliidu peasekretär Dominykas Domarkas ütles korvpalliportaalile Basketnews, et ilmselt astub ajutiselt presidendi ametisse Leedu kõrgliiga (LKL) president Remigijus Milašius.

Kaunase Žalgirise juht Paulius Motiejunas märkis väljaandele 15min, et Balciunase lahkumine oli "vajalik". "Mina kiidan tema otsuse heaks. See oli vajalik ning minu arvates on Milašius väga hea kandidaat teda asendama," sõnas Motiejunas.

17. septembril toimub Leedu korvpalliliidu täitevkomitee koosolek, kus tehakse ettepanek kokku kutsuda ennetähtaegsed valimised. Kui see saab teoks, siis jääb uus president ametisse kuni 2028. aastani.