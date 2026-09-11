Eesti rannakoondis jäi Türgile alla ja langes B-divisjoni

Mõlema koondise jaoks oli kohtumise kaal selge juba enne avavilet – võitjale säilib koht A-divisjonis. See kajastus ka mängupildis, kuid Türgi sai survega paremini hakkama ning suutis juba kohtumise alguses kaheväravalise edu haarata, vahendab jalgpall.ee.

Eesti avavärava lõi 10. minutil Erko Liivanurm ning avakolmandiku viimasel minutil viigistas seisu Kristian Marmori käärlöök. Pausile mindi siiski Türgi eduseisus, sest vastane jõudis viimasel sekundil veel ühe väravani.

Teisel kolmandikul sündis vaid üks värav, kui vastane suurendas eduseisu 4:2-le. Viimasel kolmandikul suutis Eesti vahet vähendada 27. minutil, kui väravavaht Rauno Rahnik rünnakule kaasa läks ja täpse löögiga seisuks 3:4 tegi. Vaid minut hiljem taastas Türgi kaheväravalise eduseisu.

Eesti alustas üleminekuturniiri 5:2 võiduga Belgia üle, seejärel tuli tunnistada Tšehhi 7:5 paremust ning viimases kohtumises Türgi 5:3 paremust. Täisedu kogunud Tšehhi ja kuus punkti teeninud Türgi kindlustasid endale A-divisjoni koha. B-divisjoni langesid kolm punkti kogunud Eesti ning Belgia, kel punktiarvet avada ei õnnestunud.