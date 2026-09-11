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Kender ja Parijõgi võitsid U-22 EM-il alagrupi, Lukas ja Lepp samuti edasi

Rannavõrkpall
Keira Lukas ja Sandra Lepp U-22 rannavõrkpalli EM-il.
Keira Lukas ja Sandra Lepp U-22 rannavõrkpalli EM-il. Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

Reedel lõppes Hispaanias Madridis toimuvatel U-22 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste põhiturniir, kus Armin Kender ja Patrik Parijõgi võtsid alagrupi võidu ning Keira Lukas ja Sandra Lepp tulid teiseks.

Nii neidude kui ka noormeeste põhiturniir mängiti ära kolmestes alagruppides. Kender ja Parijõgi (11. asetus) panid reedel F-alagrupile võiduka punkti, alistades 2:0 (21:17, 21:15) poolakad Marcel Wanati ja Jakub Krzeminski (6. asetus). Neljapäeval oli Eesti paar parem Taani paarist Villads Lundby Andersenist ja Villads Flügge Napierist (19. asetus), vahendab Volley.ee.

Kender ja Parijõgi jätkavad võistlemist 16 parema seas, kus esimesed vastased on Benjamin Mugerli ja Miha Kosanc (17. asetus) Sloveeniast. Eesti ja Sloveenia paaride vaheline sõelmängude avaringi kohtumine toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 11.

Lukasel ja Lepal (16. asetus) oli A-alagrupis neljapäevast võit taanlannade Mille Maxwel Berthou ja Mila Razdorov Lyø (24. asetus) üle, aga kohtumises alagrupi võidu peale jäädi reedel 0:2 (16:21, 12:21) alla hispaanlannadele Sofía Izuzquiza Corullale ja Adriana Serrano Ferrole (1. asetus).

Eesti neiud pääsesid siiski 16 parema sekka ning püüavad laupäeval veerandfinaali kohta. Esimeseks vastaseks on Hollandi eakaaslased Nigella Negenman ja Floor Hogenhout (3. asetus) ning kohtumine leiab aset Eesti aja järgi kell 13.30.

Toimetaja: Henrik Laever

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