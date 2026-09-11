"Spordipühapäev" keskendub võrkpallile, autoralli MM-ile ja Eesti kelguspordile

"Spordipühapäev" alustab pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Triinu Räim.

Milano Cortina olümpial esindas Eesti kelgusporti skeletonisõitja Darta Zunte, aga kõrgete sihtidega kelgutajaid on viimastel aastatel esile kerkinud veel. Uurime, milliste plaanidega Eesti kelgusport järgmisele olümpiatsüklile vastu läheb.

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaeg läheneb kulminatsioonile. Järgmine ralliaasta tuleb suurte muudatustega. Kas ka Ott Tänakuga? Käime üle rallimaailma olulisemad arengud.

Eesti meeste võrkpallikoondis jahib Euroopa meistrivõistlustel alagrupist edasipääsu. Kuidas seni läinud on?

Pühapäeval, 13. septembril on Vikerraadio eetris järjekordne "Spordipühapäev".

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