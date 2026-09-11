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"Spordipühapäev" keskendub võrkpallile, autoralli MM-ile ja Eesti kelguspordile

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Võrkpalli kontrollmäng: Eesti - Ukraina
Võrkpalli kontrollmäng: Eesti - Ukraina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Varia

Pühapäeval, 13. septembril on Vikerraadio eetris järjekordne "Spordipühapäev".

Eesti meeste võrkpallikoondis jahib Euroopa meistrivõistlustel alagrupist edasipääsu. Kuidas seni läinud on?

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaeg läheneb kulminatsioonile. Järgmine ralliaasta tuleb suurte muudatustega. Kas ka Ott Tänakuga? Käime üle rallimaailma olulisemad arengud.

Milano Cortina olümpial esindas Eesti kelgusporti skeletonisõitja Darta Zunte, aga kõrgete sihtidega kelgutajaid on viimastel aastatel esile kerkinud veel. Uurime, milliste plaanidega Eesti kelgusport järgmisele olümpiatsüklile vastu läheb.

"Spordipühapäev" alustab pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Triinu Räim.

Toimetaja: ERR Sport

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