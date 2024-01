Marten Liiv siirdus EM-ilt alpimajja

Järgmine MK-etapp peetakse jaanuari lõpus Salt Lake Citys ja seetõttu kasutab Liiv hetkel alpimaja teenuseid. "Praegu olen 1900 meetri kõrgusel, kuna järgmine MK-etapp toimub Salt Lake Citys ja kuskil 1400 meetri kõrgusel," lausus ta intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Praegu olen nädal aega Hispaanias laagris, et keha omastaks selle kõrguse. Loodan, et kui järgmisel nädalal Salt Lake'i lähen, siis on kergem nende tingimustega harjuda."

"Praegu on enesetunne hea," jätkas EM-hõbe. "Eile jõudsin siia, esimene öö oli üsna hea. Küll natuke pulss ja andmed on kõrgemal, aga sellepärast hoiamegi seda kontrolli all. Täna oli kaks raskest treeningut."

Jutuks tuli ka võistlusvarustus. Eestlane vahetas hiljuti võistlussaapaid, sest oli eelmisi juba neli-viis hooaega kandnud ja muutis ka uisutera ümaramaks. "Nad on üsna jäigad ja Ameerikas, kus on kõrgem altituud, küündivad kiirused 60 km/h. Selline jäigem saabas aitab kurvi lihtsamini läbida," ütles Liiv.

"Meil on tiimis inimene, kes teeb minu uiske. Meil on erinevad raadiused. Varem sõitsin 24-ga, nüüd 23-se raadiusega, mis on natuke ümaram. Mul endal on tänu sellele natuke lihtsam uisutada."