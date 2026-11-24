Viiekordne suure slämmi võitja reisis Turusse, kus tema operatsiooni viis teisipäeval läbi Lasse Lempainen, kes on üks maailma juhtivad kõõluste ja lihaste vigastuste spetsialiste ning on varem aidanud mitmeid profisportlasi. Operatsiooni järel tegi Sinner ühismeedias pöördumise, milles selgitas selle vajalikkust, kuid ei täpsustanud taastumisaega.

"Viimaste kuude jooksul olen koos oma tiimiga proovinud kõike, et ravida vigastust ilma operatsioonita. Kuigi alguses kulges taastumine paljulubavalt, siis peagi ei reageerinud minu põlv ravile kahjuks nii nagu me kõik lootsime, mistõttu tehti mulle täna väike operatsioon, et parandada minu iliotibiaalse sideme seisundit," teatas Sinner. "Alustan nüüd taastumisprotsessi. Aitäh kõigile toetuse eest ja kohtume varsti!" lisas ta.

Sky Sports Italy teatel peab Sinner esialgu põlve liikumatuna hoidma, misjärel alustab füsioteraapiat liikuvuse ja jõu taastamiseks. Tema eeldatav taastumisaeg on kolm kuni neli kuud, mis tähendab, et suure tõenäosusega peab Sinner eemale jääma Austraalia lahtistelt, mille põhiturniirid algavad 17. jaanuaril. Sinner võitis aasta esimese slämmiturniiri nii 2024. kui ka 2025. aastal, ent kaotas tänavu poolfinaalis Novak Djokovicile.