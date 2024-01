Liiv tegi EM-i neljanda kohaga rahu: üldplaanis läks kõik väga hästi

"Tegemist oli minu hooaja kõige parema 1000 meetriga, viimane MK-etapp Poolas läks ka hästi, aga eilne [reedene] 1000 meetrit oli veelgi parem," rääkis Liiv telefoniintervjuus ERR-ile. "Selle üle võib kindlasti head meelt tunda. Tehniliselt läks üpris hästi, seda näitas ka aeg. Ainuke asi, mille kallal võib nokkida, on kahe kurvi sisenemine, aga üldplaanis läks kõik väga hästi."

Esimesena medalita jäämise pettumusest on Liiv päevaga üle saanud. "Täna on tunduvalt parem kui eile, eile oli ikka üpris raske päev. Õnneks on mul väga toetav tiim ümber, see aitas kõvasti," sõnas mullu sprindi mitmevõistluses EM-pronksi võitnud eestlane.

Liiv jäi oma põhidistantsil esimesena medalita: Euroopa meistriks tuli hollandlane Kjeld Nuis, kellele järgnesid kaasmaalased Jenning De Boo (+0,27) ning Tim Prins (+0,33). Liiv oli Prinsist 0,21 sekundit aeglasem.

"Pole veel treeneritega jõudnud kogu võistlust analüüsida, aga need viimased 300 meetrit olid ikka väga rasked. Kui laktaat tekkis, siis uisutamine ei olnud enam nii dünaamiline ja võib-olla sinna need 0,2 sekundit kaduma läksid. Andsin endast kõik: kõik mis sees oli, sai välja pandud," tõdes Liiv.

Eesti parim kiiruisutaja tegi EM-i eel uiskude juures muudatusi, mis tavainimese jaoks võib tunduda kui millimeetrite taga ajamine, kuid on tegelikult sõna otseses mõttes medali kaaluga.

"Muutsime terakaari: piltlikult öeldes tegime need natuke ümaramaks, et saaksin sirgetel ja kurvides paremini tõugata. Mul on sel aastal väga jäigad saapad, eelmiste saabastega mul ei olnud sellist teraraadiust vaja," selgitas Liiv. "Lisaks panime tera ja saapa vahele kiilud, et see aitaks samuti tõuget paremaks. Esimesed trennid ei olnud kõige paremad, aga teadsin, et see võtab aega. Lõppude lõpuks arvan, et tegime õige muudatuse, nüüd on mul natuke rohkem aega ennast timmida enne MM-i."

Liiv osaleb EM-il ka pühapäeval toimuval 500 meetri distantsil.