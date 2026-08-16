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Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

Kergejõustiku EM
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis naiste maratonijooksus 39. saanud Liis-Grete Hussar jäi oma tulemusega rahule.

Esimest korda kergejõustiku EM-il võistelnud Hussar lõpetas 49 naise konkurentsis ajaga kaks tundi, 41 minutit ja 17 sekundit. "Mahtusin loodetud ajavahemikku ja olen üliõnnelik! Ma tahaks kõik emotsioonid välja lasta. Täna oli täpselt see tunne, millega ma lootsin joosta! Ma olen üliõnnelik. Tahaksin lihtsalt nutta, sest nii pikk tee on seljataga. See on kirjeldamatu tunne," rõõmustas Hussar finišis.

"Alustasin enda kohta väga rahulikult. Tahaksin juba näha, kas distantsi teine pool oli kiirem kui esimene. Minu andmete järgi oli. Püüdsin väga tarka jooksu teha ja minu meelest õnnestus," lisas ta.

Hussari arvates oli rajaprofiil arvatust kergem. "Ma arvan, et hirmutati liiga palju. Rada oli tegelikult väga joostav. Lihtsalt oli oht, et reied tõmbavad väga kinni, aga proovisin laskumistel hästi lõdvestunult ja mitte liiga kiiresti joosta. Tõusude peal oli hästi tihe, aga mitte väga pikk samm. Mul olid Itaalia ja Portugali tüdrukud, kelle tuules oli lust kaks ringi joosta. Nii et ka tänu nendele tuli täna hea jooks."

Toimetaja: Henrik Laever

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