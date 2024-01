Liiv saavutas EM-il põhidistantsil neljanda koha, kolmikvõit Hollandile

Liiv ületas finišijoone ajaga 1.08,41 (+0,54), mis jääb tema isiklikust tippmargist (1.07,10) pea pooleteise sekundi kaugusele.

"Pettumus on suur. Tegin hea sõidu ja võin selle üle uhke olla, aga kui konkurents on nii võimas – mõtlen just Hollandit – siis pole midagi parata," ütles Liiv Delfi Spordile.

Euroopa meistriks tuli eestlasega koos uisutanud hollandlane Kjeld Nuis, kes lõpetas ajaga 1.07,87. Kodupublikul oli reedese võistluspäeva viimasel distantsil tähistamiseks põhjust palju, sest Hollandi uisutajad teenisid 1000 meetri distantsil kolmikvõidu. Nuisile järgnesid Jenning De Boo (+0,27) ning Tim Prins (+0,33).

Liiv oli Prinsist vaid 0,21 sekundit aeglasem. "Ütleks, et 750 meetrit olin medali konkurentsis, aga siis hakkas laktaat kogunema ja uisutamine polnud nii efektiivne, kui pidanuks. Suutnuks ma kaks kümnendiku lõpus nobedam olla, võitnuks ehk medali. Aga egas midagi, tuleb leida tee, kuidas paremaks saada," ütles Liiv.

Liiv osaleb veel pühapäeval toimuval 500 meetri distantsil.