Tour de Ski võitja Ustjugov lõpetas karjääri

34-aastase sportlase otsus jõudis avalikkuse ette Venemaa suusaliidu vahendusel. "Ma olen saanud Ustjugovilt ametliku teate, mis räägib spordiga lõpetamisest. Ta esitas ka soovi enda eemaldamiseks rahvusvahelisest antidopinguprogrammist, mille edastasime FIS-ile [rahvusvaheline suusaliit]," ütles Venemaa suusajuht Jelena Välbe väljaandele Sport24.

"Sergei ei kuulu seega enam testiprogrammi. See tähendab ühtlasi ka seda, et ta ei võistle enam Venemaal toimuvatel võistlustel."

Sotsiaalmeediaplatvormile Telegram üles laetud videos kinnitas Ustjugov oma otsust. "Nojah, juhtub. Kõik lõpetavad ühel päeval, mina samuti. Miks ma ei teatanud oma otsusest hooaja jooksul koos hüvastijätuvõistlusega? Ma ei tahtnud, et see mõjutaks liiga palju inimesi, sealjuures mind ennast," põhjendas ta.

Ustjugov võitis 2017. aastal Tour de Ski ja tuli samal aastal MK-sarja kokkuvõttes teiseks. Tour de Ski on ta veel kolmel korral lõpetanud kolme parema hulgas.

Mitmeid medaleid on tal ka tiitlivõistlustelt. Ta kuulus 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel Venemaa olümpiakomitee esinduse võidukasse teatemeeskonda. Väga edukas oli ka 2017. aasta MM, kus tulid kullad suusavahetusega sõidus ja paarissprindis ning muudelt distsipliinidelt veel kolm hõbedat. Kokku on tal MM-idelt seitse medalit.