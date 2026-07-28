Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

"Viimased kuus aastat ma tegelikult ju pole Tour de France'il osalenud, osalemine jäi viimasesse kümnendisse lausa. Ma vaatan kokkuvõtteid, Tour de France'i etapid on nii pikad telekas, et seda jõuab vaatama hakata, uinaku teha, snäki teha ja lõpu ära vaadata," naeris Kangert saates "Ringvaade suvel".

Küsimusele, kas ta ikka teab, kes tänavu võitis, vastas Kangert: "Viimased kuus aastat on kaks meest omavahel ära jaganud. Tadej ikka jälle."

Miks on Pogacar nii hea? "Ma ei tea, see on fenomen, mida on üritatud lahti muukida. Ma ise lihtsalt vaatan, et seal on kaks fantastilist asja kokku saanud. Mul kindlasti jäi puudu see viimane kolm-neli protsenti füüsist, aga siin on näha ka tahtmine," arutles Kangert. "Viimasel etapil tal ei olnud absoluutselt vaja mitte midagi muud teha kui pundis istuda, tulla koos oma tiimikaaslastega lõpuni, vahet ei ole, kes selle võidab, tal on ainult kaotada, kui midagi halvasti läheb… ja ta võtab selle riski, ta läheb ründab koos maailma parima ühepäevasõitjaga ilma mingit vajadust omamata. Minu arust see näitab, et see mees lihtsalt tahab võita, ta naudib võidusõitu."

"Minu isiklik kokkupuude temaga oli see, kui ta meile pitsa välja tegi lennujaamas, aitäh tagantjärele," jätkas ta. "Ma 2022 lõpetasin, siis ta oli Touri kaks korda juba võitnud ja meil tiimikaaslane Michael Matthews on temaga suur semu, siis me ikka sattusime teinekord ühte lauda ja lennujaamas jutustama. Hästi muheda ja hea mulje jätab. Ma arvan, et sisimas lihtne inimene ja väga-väga suur sportlane."