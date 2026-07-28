X!

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

Jalgrattasport
Foto: ERR
Jalgrattasport

Pühapäeval lõppes Pariisis rattahooaja suursündmus, 113. korda peetud Prantsusmaa velotuur. Viiendat korda tuli Touri üldvõitjaks sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Endise Eesti rattaprofi Tanel Kangeri sõnul on tegemist muheda inimese ja suure sportlasega.

"Viimased kuus aastat ma tegelikult ju pole Tour de France'il osalenud, osalemine jäi viimasesse kümnendisse lausa. Ma vaatan kokkuvõtteid, Tour de France'i etapid on nii pikad telekas, et seda jõuab vaatama hakata, uinaku teha, snäki teha ja lõpu ära vaadata," naeris Kangert saates "Ringvaade suvel".

Küsimusele, kas ta ikka teab, kes tänavu võitis, vastas Kangert: "Viimased kuus aastat on kaks meest omavahel ära jaganud. Tadej ikka jälle."

Miks on Pogacar nii hea? "Ma ei tea, see on fenomen, mida on üritatud lahti muukida. Ma ise lihtsalt vaatan, et seal on kaks fantastilist asja kokku saanud. Mul kindlasti jäi puudu see viimane kolm-neli protsenti füüsist, aga siin on näha ka tahtmine," arutles Kangert. "Viimasel etapil tal ei olnud absoluutselt vaja mitte midagi muud teha kui pundis istuda, tulla koos oma tiimikaaslastega lõpuni, vahet ei ole, kes selle võidab, tal on ainult kaotada, kui midagi halvasti läheb… ja ta võtab selle riski, ta läheb ründab koos maailma parima ühepäevasõitjaga ilma mingit vajadust omamata. Minu arust see näitab, et see mees lihtsalt tahab võita, ta naudib võidusõitu."

"Minu isiklik kokkupuude temaga oli see, kui ta meile pitsa välja tegi lennujaamas, aitäh tagantjärele," jätkas ta. "Ma 2022 lõpetasin, siis ta oli Touri kaks korda juba võitnud ja meil tiimikaaslane Michael Matthews on temaga suur semu, siis me ikka sattusime teinekord ühte lauda ja lennujaamas jutustama. Hästi muheda ja hea mulje jätab. Ma arvan, et sisimas lihtne inimene ja väga-väga suur sportlane."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgrattauudised

28.07

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

28.07

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

28.07

Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

27.07

Hollandi meedia: Mihkels liitub Belgia tipptiimiga

27.07

Wiebes tegi Poola velotuuril puhta töö, Ebras aitas tiimikaaslaseid

26.07

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Ärm sai Dookola Mazowsza velotuuri üldarvestuses teise koha

26.07

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

25.07

Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes

25.07

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

25.07

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

25.07

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

25.07

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

23.07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

23.07

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

sport.err.ee uudised

28.07

Ralf Aron võtab Estonian Grand Prix'l sihikule rajarekordi

28.07

Eesti noormehed võistlevad rallikrossi EM-sarjas omavahel tiitli peale

28.07

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

28.07

IFAB: kohtunikud tegid Šveitsile ja Paraguayle MM-il liiga

28.07

ETV spordisaade, 28. juuli

28.07

Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks

28.07

Eesti korvpallikoondislane vahetab Poolas klubi

28.07

UEFA reageeris teravalt FIFA plaanidele: jalgpalli hingega ei äritseta

28.07

Talviku saab võimaluse sõita motokrossi MM-sarjas tehasetiimis

28.07

Mihkel Kirves naaseb Pärnu korvpallimeeskonda

28.07

Novosjolov MM-hõbedast: medali üle on hea meel, aga pigem oli kaotatud kuld Uuendatud

28.07

Epeenaiskond tõusis maailma edetabelis neljandaks

28.07

U-18 käsipallikoondis jätkab ettevalmistust kohtumistega Läti vastu

28.07

Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust Uuendatud

28.07

Mölder alustas Iirimaal raske võiduga

28.07

Siim Sündema teenis rallikrossi Balti meistrivõistlustel etapivõidu

28.07

Selgus saalijalgpallikoondise MM-mängude kalender

28.07

Eesti kohtunikebrigaad sõidab euromänguks Fääri saartele

28.07

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

28.07

Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo