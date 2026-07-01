Pogacar läheb jahtima rekordilist viiendat Tour de France'i tiitlit

Laupäeval Barcelonast algaval Tour de France'il on suurim soosik valitsev tšempion Tadej Pogacar, kes püüab võita oma viienda velotuuri ning tõusta sellega läbi aegade edukaimate Tour de France'i ratturite sekka.

27-aastane sloveen on võitnud kaks viimast Tour de France'i ning võib tänavu liituda viiekordsete võitjate Jacques Anquetili, Bernard Hinault', Miguel Induraini ja Eddy Merckxiga.

Tänavune hooaeg on kulgenud talle edukalt. Seitsmel võistlusel on ta saavutanud 13 etapi- või üldvõitu.

"Tour de France on alati hooaja suurim väljakutse. Tunnen end hästi, ootan võistlemist ja tean, et mind ümbritseb suurepärane meeskond," sõnas Pogacar enne velotuuri algust.

Pogacari peamiseks konkurendiks peetakse taas taanlast Jonas Vingegaardi, kes võitis Tour de France'i aastatel 2022 ja 2023. Visma–Lease a Bike'i rattur on tänavu samuti suurepärases vormis. Vingegaard on tänavu võitnud Pariis–Nice'i, Kataloonia velotuuri ja Giro d'Italia. Lisaks on ta sel hooajal noppinud viis etapivõitu.

"Kolmas Touri võit oleks unistuse täitumine. Viimasest võidust on möödas kolm aastat ning sellest ajast saadik on see olnud üks minu suurimaid eesmärke," ütles Vingegaard.

Visma meeskond sai aga enne velotuuri algust valusa tagasilöögi, sest küünarnukivigastuse tõttu jääb eemale kümnekordne Touri etapivõitja Wout van Aert.

Kodupubliku suurim lootus on 19-aastane prantslane Paul Seixas, kes teeb tänavu Tour de France'i debüüdi. Baskimaa velotuuri ja Flèche Wallonne'i võitja taastub juuni alguse kukkumisest ning usub, et on Touriks valmis.

"Ma ei sea endale konkreetseid eesmärke, sest ees ootab täiesti uus kogemus. See on võistlus, millest olen alati unistanud," lausus Seixas.

Tänavune Tour de France algab 4. juulil Barcelonas ning koosneb 21 etapist. Kolme nädala jooksul läbivad ratturid 3320,7 kilomeetrit ning koguvad kokku ligi 54 000 tõusumeetrit.