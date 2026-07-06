Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

Esmaspäeval sõidetav Tour de France'i kolmas etapp toimub ulatuslike metsatulekahjude tõttu tavapäratutes tingimustes. Pealtvaatajaid raja äärde ei lubata ning mitmeid võistlusega seotud tegevusi on piiratud.

Korraldajate ja kohalike võimude otsusel jääb etapi marsruut küll muutmata, kuid avalikkusel palutakse ohutuse huvides võistlusrajast ja finišialast eemale hoida. Samuti ei läbi Tour de France'i traditsiooniline reklaamkaravan etapi viimast 40 kilomeetrit Hispaaniast Prantsusmaale.

Jalgratturid läbivad etapi tavapäraselt, kuid rajal viibivad ainult võistluse korraldamiseks hädavajalikud töötajad. Piirangute eesmärk on võimaldada päästeteenistustel suunata rohkem jõude metsatulekahju kustutamisele.

Les Anglesi finišipaigast ligikaudu 60 kilomeetri kaugusel leviv põleng on hävitanud juba üle 1600 hektari maastikku. Piirkonnas puhuvad tugevad tuuled ning tihe suits raskendab nii nähtavust kui ka päästetöid.

Tour de France'i direktor Christian Prudhomme ütles, et erakordne olukord nõuab erakordseid meetmeid. Tema sõnul oli korraldajatel valmisolek vajaduse korral ka etapi marsruuti muuta, kuid praegu peeti võimalikuks võistlus algsel kujul läbi viia.

Lõuna-Prantsusmaal võitleb metsatulekahjuga umbes 750 tuletõrjujat, keda aitavad 200 päästesõidukit ja üheksa kustutushelikopterit. Tulekahju rinde pikkuseks hinnatakse 18 kilomeetrit. Hukkunuid seni ei ole, kuid kriitilises seisundis viibivad üks tuletõrjuja ja üks kohalik elanik.

Ka Hispaania Kataloonias, kus peeti Tour de France'i kaks esimest etappi, on viimastel päevadel möllanud ulatuslik metsatulekahju. Sealne põleng on küll nüüd stabiilsem, kuid kõrge temperatuur ja keerulised ilmaolud raskendavad endiselt selle täielikku kustutamist.