X!

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

Jalgrattasport
Tour de France'i teise etapi ajal metsapõlengu tossupilv.
Tour de France'i teise etapi ajal metsapõlengu tossupilv. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Esmaspäeval sõidetav Tour de France'i kolmas etapp toimub ulatuslike metsatulekahjude tõttu tavapäratutes tingimustes. Pealtvaatajaid raja äärde ei lubata ning mitmeid võistlusega seotud tegevusi on piiratud.

Korraldajate ja kohalike võimude otsusel jääb etapi marsruut küll muutmata, kuid avalikkusel palutakse ohutuse huvides võistlusrajast ja finišialast eemale hoida. Samuti ei läbi Tour de France'i traditsiooniline reklaamkaravan etapi viimast 40 kilomeetrit Hispaaniast Prantsusmaale.

Jalgratturid läbivad etapi tavapäraselt, kuid rajal viibivad ainult võistluse korraldamiseks hädavajalikud töötajad. Piirangute eesmärk on võimaldada päästeteenistustel suunata rohkem jõude metsatulekahju kustutamisele.

Les Anglesi finišipaigast ligikaudu 60 kilomeetri kaugusel leviv põleng on hävitanud juba üle 1600 hektari maastikku. Piirkonnas puhuvad tugevad tuuled ning tihe suits raskendab nii nähtavust kui ka päästetöid.

 Tour de France'i direktor Christian Prudhomme ütles, et erakordne olukord nõuab erakordseid meetmeid. Tema sõnul oli korraldajatel valmisolek vajaduse korral ka etapi marsruuti muuta, kuid praegu peeti võimalikuks võistlus algsel kujul läbi viia.

Lõuna-Prantsusmaal võitleb metsatulekahjuga umbes 750 tuletõrjujat, keda aitavad 200 päästesõidukit ja üheksa kustutushelikopterit. Tulekahju rinde pikkuseks hinnatakse 18 kilomeetrit. Hukkunuid seni ei ole, kuid kriitilises seisundis viibivad üks tuletõrjuja ja üks kohalik elanik.

Ka Hispaania Kataloonias, kus peeti Tour de France'i kaks esimest etappi, on viimastel päevadel möllanud ulatuslik metsatulekahju. Sealne põleng on küll nüüd stabiilsem, kuid kõrge temperatuur ja keerulised ilmaolud raskendavad endiselt selle täielikku kustutamist.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

jalgrattauudised

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

05.07

Del Toro ja Pogacar ületasid Touri teisel etapil finišijoone käsikäes

05.07

Sebastian Suppi võitis Luksemburgis juunioride ühepäevasõidu

05.07

Vigastuspausilt naasnud Mäeuibo otsis MK-etapil õiget sõidurütmi

05.07

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

04.07

Prantsusmaa velotuuri avanud temposõidu võitis Vingegaard

04.07

Kivistik alistas Rapla linna rattamaratoni finišiheitluses napilt Tamme

04.07

Ärm sprintis end Poolas pjedestaalile, Kõiv Belgias esikümnes

03.07

Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

01.07

Pogacar läheb jahtima rekordilist viiendat Tour de France'i tiitlit

30.06

Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

29.06

Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

29.06

Rait Ratasepa sõit läbi Euroopa kujunes oodatust keerulisemaks

29.06

Palmiste pälvis BMX-krossi EM-il hõbemedali

28.06

Leedulane vedas Eesti ratturid Balti MV-l nelikvõiduni, kuld Pajurile

28.06

Greete Steinburg tegi Itaalia maastikutuuril võimsa tagasituleku

27.06

Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

26.06

Mullune Tour de France'i neljas ei osale tänavusel velotuuril

22.06

Suppi teenis Belgias soolovõidu

22.06

Lõuna-Euroopa kuumalaine muutis Meieri jaoks koduse võistluse raskeks

sport.err.ee uudised

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

09:00

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis jahib Tšehhis MM-valikgrupi võitu

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

08:17

Eesti neidude U-17 koondis võitis Balti turniiri

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

00:17

Djokovic võttis Federerilt rekordi, Sinner jõudis samuti veerandfinaali Uuendatud

00:08

Meedia: Valge Maja nõudis FIFA-lt USA koondislase võistluskeelu tühistamist

05.07

Tammeka pööras koduväljakul Harju Laagri vastu kaotusseisu võiduks

05.07

Rannula Tšehhi saalist: oleme Eestis viielised, aga siis tuled mujale...

05.07

ETV spordisaade, 5. juuli

05.07

Servil säranud Osaka lõpetas Wimbledonis Sabalenka võimsa slämmiseeria

05.07

Del Toro ja Pogacar ületasid Touri teisel etapil finišijoone käsikäes

05.07

Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

05.07

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

05.07

Eesti koondis lõpetas juunioride motokrossi MM-i viienda kohaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo