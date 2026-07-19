Tuchel: olime täiesti kurnatud, kuid meeskond näitas erakordset mentaliteeti

"Meil oli suurepärane esimene poolaeg ja seejärel väga keeruline teine poolaeg. Oli näha, kui palju üks lisapäev taastumiseks tähendab. Oleme viimastest nädalatest lihtsalt nii-nii-nii väsinud ja kurnatud," ütles Tuchel.

Tema sõnul väärib meeskond tunnustust just selle eest, kuidas raskustega toime tuldi.

"Suur kompliment ja täielik austus selle mentaliteedi eest, mida me näitasime. Me tulime kõigist raskustest läbi."

Poolfinaalis Argentina vastu käest lastud eduseisu järel kartis Tuchel enne pronksimängu eelkõige mängijate füüsilist vastupidavust.

"Ma olin mures mängu füüsilise koormuse pärast. Prantsusmaal oli üks puhkepäev rohkem, nad reisisid vähem. Meie mängisime kuumuses, lisaajal ja kõrgmäestikus. Teisel poolajal oli näha krampe ja väsimust," sõnas ta. "Aga ma ei kahelnud kordagi meie mentaliteedis. See meeskond on loonud midagi väga erilist ja näitas seda taas."

Tucheli hinnangul ei muutnud vahetusmehed mängupilti täielikult, kuid tõid väljakule vajalikku värskust.

"Ma pole kindel, et meil oli rohkem kontrolli. Meil olid lihtsalt värskemad jalad. Prantsusmaa võttis lõpus suuri riske ja meil vedas, et nad viigiväravat ei löönud. Siis lõpetasime mängu penalti ja suurepärase väravaga."

Treener usub, et võit näitab Inglismaa arengut maailma tippude suunas.

"Prantsusmaa oli kaheksa aastat tagasi maailmameistrid ja neli aastat tagasi finalistid. Väike vahe on veel olemas, aga tahame selle sulgeda. Täna tegime esimese sammu selles suunas."

Kohtumise kangelaseks kerkis kübaratriki löönud Bukayo Saka, kelle sõnul oli pärast poolfinaalikaotust oluline turniir väärikalt lõpetada.

"Oleme siiamaani väga pettunud, et finaali ei jõudnud, aga tahtsime lõpetada tugevalt. Tõime Inglismaale parima MM-tulemuse ligi 60 aasta jooksul ja oleme selle üle õnnelikud," ütles Saka.

Ründaja hinnangul pandi võidule alus juba avapoolajal.

"Ma arvan, et esimene poolaeg võitis selle mängu meile. Meie võitsime esimese poolaja, nemad teise. Lõpuks lõime vajalikud väravad ja sellest piisas."

Saka avaldas ka, et penaltit ei olnud kordagi plaanis kellelegi teisele anda.

"Jude ei kavatsenud seda kunagi ise lüüa. Ta ütles kohe, et mine ja tee oma kübaratrikk ära," ütles Saka,

Turniiri kokku võttes tunnistas Saka, et Argentina vastu saadud poolfinaalikaotus teeb endiselt haiget.

"Me arenesime kogu turniiri jooksul. Lõpuks jäime Argentinale alla ja see teeb haiget nii meile kui ka fännidele. Aga peame pea püsti hoidma, edasi liikuma ja keskenduma järgmisele väljakutsele," sõnas ta.

Kommenteerides peatreeneri ümber tekkinud kriitikat, jäi Saka rahulikuks.

"See on lihtsalt osa jalgpallist. Kui kaotad, on alati müra. Kui võidad, loeb see, kuidas sa sellele reageerid ja seda enda kasuks kasutad. Täna lõpetasime turniiri tugevalt ja see oli parim vastus."