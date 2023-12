Koll Tour de Ski eel: kõigil meestel on ambitsioon tuur lõpuni sõita

Laupäeval saab alguse 18. murdmaasuusatamise Tour de Ski, kus asuvad starti kolm Eesti meest. Rahvuskoondise juht Kristjan Koll ütles ERR-ile, et eestlastel on ambitsioon tuur lõpuni sõita ning enda jaoks häid tulemusi teha.

Laupäeval algab 18. korda murdmaasuusatamise maailma karika sarja keskne võistlus ehk Tour de Ski, mille avaetapp toimub Itaalias Toblachis. Eesti suusakoondis saadab võistlusele kolm suusatajat, tiimijuhi rolli on Aivar Rehemaa asemel sisse võtnud aga Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

"Ega siin midagi liiga keerulist ei ole, sportlased on koguaeg selles karusellis olnud ja eelmine aasta Aivariga olime koos Planica MM-il. Aitasin seal tiimi erinevates küsimustes alates suusa määrimisest kui koosolekutel käimisteni," sõnas Koll Vikerraadiole. "Aivariga oleme igapäevaselt ühenduses ja kõigis küsimustes arutame asjad läbi. Midagi jalustrabavat minu jaoks ei ole."

Rehemaa kukkus Norras Trondheimis suuski testides õnnetult ning sai vigastas selgroo lüli. Murdmaasuustamise koondise juht toimetati kohalikku haiglasse ning ta peaks õigepea taas jalul olema.

Aivar Rehemaa Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eesti eest lähevad starti Martin Himma, Alvar Johannes Alev ja Kaarel Kasper Kõrge. Koll rõhutas, et ta ei tea täpselt suusatajate hetkeseisu, aga läbi terviserikete on suund igal juhul paremuse poole läinud.

"On ju põetud läbi koroonaviirus detsembrikuus ja peale seda Kaarel Kasper Kõrge ja Martin Himma võistelnud ei ole, Alvar tegi Trondheimis MK-etapi kaasa. Hiljutist võistluskogemust pole. Eks selles osas on sportlastel mõned küsimused õhus, aga minule teadaolevalt on trennides läinud kõik ülesmäge ja sujunud," sõnas Koll. "Ma usun, et esimeste päevadega tehakse korralik lahtisõit ära ja kui kõik sujub, siis loodan, et sportlased teevad enda jaoks häid tulemusi."

Suusaliidu tegevjuht ütles, et lõppkokkuvõttes on kõige olulisem see, et sportlane on saanud endast võistlustel parima anda. "Üldiselt on siis ka tulemus sellele kõigele vastav," lisas Koll. "Kindlasti keegi ennast selles mõttes lõhkuma ei lähe, et püsivaid tervisekahjustusi pole vaja saada. Tänase seisuga on kõigil meestel ikkagi ambitsioon tuur lõpuni sõita."

Ta ütles, et lisaks kolmele võistlejale soovisid koondisekohta veel Marko Kilp ja Henri Roos, kuid nemad on samuti hiljuti tervisehädadega kimpus olnud ja Tour de Ski raskusaste vajaks veidi rohkem valmistumisaega. Kilp sai koroonaviiruselt veidi tõsisema löögi ning tema taastumine jääb veidi pikemaks.

"Aga usun, et ka tema saab õigepea jalad uuesti alla ja naaseb tippkarusellis võistlusrajale," ütles Koll. "Loodan, et ma midagi ära ei sõna. Ma usun, et meil on enamvähem tervised kõigil sportlastel korras ja suudame siit ilusti hooaega jätkata."

Koroonaviirus ja teised haigused ei ole takistuseks osutunud aga vaid Eesti koondisel. Näiteks peavad tuuri vahele jätma tiitlikaitsja Johannes Hösflot Kläbo ning norralane Simen Hegstad Krüger. Lisaks on pihta saanud ka Rootsi koondis.

Marko Kilp Autor/allikas: Flawia Krawczyk

Õed Kaasikud on aga eesmärgiks võtnud U-23 maailmameistrivõistlused, mis toimuvad järgmise aasta alguses Sloveenias Planicas, seega Eesti naistest keegi starti ei lähe.

Koll ütles, et loodab näha tänavu kaasahaaravat võistlust kuni viimase tõusuni välja. "Ajalooliselt on Tour de Ski kujunenud sageli selliseks, et lõputõusu stardis on juba teada, kes on võitnud. Spordisõbrana ma väga tahaks näha sellist Tour de Skid, kus viimasel päeval lõputõusule vastu minnes on veel piisavalt palju määramatust, et esimene koht ja esikolmik pole veel lõplikult otsustatud," ütles Eesti koondise juht.

"Kindlasti on põnev seis naiste poole peal, kus Rootsi koondist räsinud koroonaviirus on jätnud väikese jälje. kui räägime tervikkoondist, siis ise jälgin põnevusega, mida teeb USA koondis. Nad on siin tuuril stardis suhteliselt suurte jõududega ja usun, et nad võiksid olla kaarte segavad sportlased ka esimese kümne-kahekümne hulgas," analüüsis Koll.