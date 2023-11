Himma: veerandfinaalis tegin oma kindlasti ära

Himma lõpetas kvalifikatsioonis 1,4 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 2.42,19, millega teenis kokkuvõttes 18. koha. Ainsa eestlasena kvalifikatsioonis 30 parima sekka jõudnud eestlane kaotas võitjale 4,04 sekundit. "On küll üllatus, endal oli palju küsimärke. Kuna trennid läksid hästi, siis on õiglane tulemus," ütles Himma.

Kas eestlane tundis juba eelsõidu ajal, et tuleb hea tulemusega üle finišijoone? "Ega enne viimast tõusu ma ei teadnud seda. Viimasel tõusul oli väga hea tunne, siis tundsin, et siit peab top-30 [koht] tulema," vastas Himma.

Kuigi Himma oli ainus eestlane, kes kvalifikatsioonist edasi pääses, jäi Marko Kilp edasipääsust poole sekundi kaugusele. "Kahju, et Marko nii napilt välja jäi. Eelmine aasta läks ka Rukas hästi, lootsime, et see aasta saab kaks, kolm oleks väga hea olnud," ütles Himma. "Aga ühe [Eesti edasipääsejaga] olen vähemalt mina rahul."

Viiendas veerandfinaalis jäi Himma neljandaks ning kaotas võidu teeninud Matz William Jenssenile 3,02 sekundiga. "Ma arvan, et tegin oma ära. Läksin agressiivselt peale, selle eest sain kohe alguses kollase. See mulle küll väga ei meeldinud, tahaks vaidlustada, sest sprindis peab oma võimaluse võtma ja seda ma tegin," ütles Himma.

"Viimane tõus läks korra raskeks, aga suutsin ennast veel tõusu otsas kokku võtta. Ma arvan, et neljanda kohaga veerandfinaalis tegin oma kindlasti ära," ütles ta, lisades, et tundis end reedel eelsõidus paremini.

Sellest hooajast ei tohi enam rahvusvahelise suusaliidu ja laskesuusaliidu võistlustel suuskade ettevalmistusel fluorimäärdeid kasutada. Mitmed võistlejad on otsust kritiseerinud, Tuuli Tomingas ennustas eelmisel nädalal tuntavat suusatajate kiiruse kukkumist.

"Ma ütleks, et suusad olid väga head. Ei tundnud küll, et oleks vähem libisenud. Aegade võrdluses ka väga palju ei kaotanud," ütles Himma. "Ütleme, et see fluor esialgu tekitas küll küsimärke, aga tegelikult oli täna kõik täitsa lihtne. Ei teinud isegi väiksele tiimile elu raskemaks."

Laupäeval sõidetakse Rukas veel 10 kilomeetri klassikasõit ning 20 kilomeetri vabatehnikasõit.